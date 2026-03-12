HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đừng để cà phê pha phin chết mòn

Bài, ảnh: Quang Hiển

(NLĐO) - Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không một ai trả lời thỏa đáng được là từ khi nào cà phê pha phin lại khiến mọi người mê đắm đến vậy

Từ đâu đó của thế kỷ XIX, cây cà phê theo người Pháp du nhập vào Việt Nam. Có lẽ, chiếc phin cà phê cũng từ đó mà vào đất nước chúng ta để rồi trở thành biểu tượng qua suốt chiều dài lịch sử của cà phê trên mảnh đất hình chữ S.

Đừng để cà phê pha phin chết mòn - Ảnh 1.

Nói đến cà phê pha phin, người ta sẽ nghĩ ngay đến quán cóc vỉa hè, những quán cà phê bình dân, những nơi mà người Việt thân thuộc đến nỗi thiếu cà phê pha phin mỗi sáng "thì thật là kỳ cục". 

Phin cà phê đã trở thành dụng cụ không thể thiếu trong đời sống của mỗi người đến nỗi khi nhắc đến là đủ để hình dung những chiếc ghế gỗ hay ghế nhựa có thể ngồi hoặc lấy luôn làm bàn.

Đừng để cà phê pha phin chết mòn - Ảnh 2.

Người Việt mỗi sáng thích những ly cà phê pha phin đậm đặc, thơm lừng rồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Tôi đã hỏi nhiều người nhưng không một ai trả lời thỏa đáng là từ khi nào cà phê pha phin lại khiến mọi người mê đắm đến như vậy. Cà phê pha phin theo tôi cho đến ngày nay vẫn được nhiều người đồng ý là một cách pha cà phê ngon nhất.

Đừng để cà phê pha phin chết mòn - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nạn cà phê bẩn đã làm người uống xa dần chiếc phin mà chuyển qua uống cà phê pha máy. Có lẽ, người ta đã mặc định rằng cà phê pha phin là cà phê bẩn, bẩn từ cà phê đến cách chế biến. Thật ra, pha phin hay pha máy đều có thể "bẩn" bởi khi làm "khuất mặt", bạn sẽ không biết được nguyên liệu có đảm bảo chất lượng và người bán có tâm hay không. Hãy cẩn thận với những ly cà phê giá rẻ!

Đừng để cà phê pha phin chết mòn - Ảnh 4.

Vậy nên, việc của chúng ta là nói không với cà phê bẩn, với sự làm ăn gian dối và cùng nhau gìn giữ cà phê pha phin để văn hóa này không mai một mà ngược lại sẽ trường tồn đến muôn đời sau. Hãy để ly cà phê sáng với pha phin mãi là nét đẹp vốn có của người Việt.

(Bài dự thi cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê – trà Việt" năm 2026 thuộc chương trình "Tôn vinh cà phê – trà Việt" lần 4 do Báo Người Lao Động tổ chức).

Đừng để cà phê pha phin chết mòn - Ảnh 5.

Tin liên quan

Mời tham gia cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức

Mời tham gia cuộc thi "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" do Báo Người Lao Động tổ chức

Sắp vào hè, bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngổn ngang; Tìm bị hại của nhóm giả danh công an để kiểm tra người đi đường;… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

VIDEO: Chia sẻ cảm tưởng về cà phê - trà Việt, cơ hội đoạt giải thưởng hấp dẫn

(NLĐO) - Nhằm lan tỏa tình yêu với cà phê và trà Việt, Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết "Cảm tưởng về cà phê - trà Việt" năm 2026.

Ly cà phê trước giờ làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Buổi sáng ở đơn vị thường bắt đầu khi thành phố còn chưa thức hẳn. Ánh đèn trong phòng trực vẫn sáng, những tập hồ sơ đã được mở ra từ sớm.

