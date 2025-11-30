VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thể thao
image

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam được gia hạn gói tài trợ đến năm 2030

Tường Phước -

(NLĐO) - Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo tiếp tục là nhà tài trợ chính của các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến năm 2030.

Video liên quan

Thắng đậm Malaysia, tuyển U17 Việt Nam vào VCK châu Á 2026

Thắng đậm Malaysia, tuyển U17 Việt Nam vào VCK châu Á 2026

Thể thao 30/11/2025
U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

Thể thao 30/11/2025
Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng

Thể thao 12/11/2025
HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam

Thể thao 06/11/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo