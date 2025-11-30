U22 Việt Nam, tuyển nữ Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung bị lũ lụt

Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo tiếp tục là nhà tài trợ chính của các đội tuyển quốc gia Việt Nam đến năm 2030 - Clip: Tường Phước

Trong buổi gặp mặt các đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự SEA Games 33 - 2025, Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo trao tặng 500 triệu đồng tới đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển U22 quốc gia, nhằm động viên, khích lệ tinh thần thi đấu của các "Chiến binh Sao Vàng" trước những thử thách mới.

Kỳ này, Acecook Việt Nam tiếp tục gia hạn Gói tài trợ cho các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đến năm 2030 ở mức cao nhất của gói tài trợ Top Star Partner, thể hiện cam kết mạnh mẽ và lâu dài trong việc đồng hành cùng sự phát triển bóng đá nước nhà, là nền tảng để phát triển bền vững, vươn tầm thế giới.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF), cho biết: "Sự đồng hành của nhà tài trợ sẽ tiếp thêm động lực để các đội tuyển bóng đá Việt Nam nỗ lực cống hiến, chinh phục những thành tích mới, đáp lại kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ".

Phát biểu tri ân nhà tài trợ, HLV tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết hai đội tuyển quốc gia sẽ dành tặng 100 triệu đồng cho người dân miền Trung đang hứng chịu thiệt hại vì bão lũ.

U22 Việt Nam lẫn tuyển nữ quốc gia đều bị hao hụt nhân lực vì "bão" chấn thương trước thềm SEA Games 33. Tuy nhiên, ban huấn luyện của hai đội tuyển đã lên phương án thay thế nhân sự hợp lý nhằm lắp ghép đội hình hùng hậu, sẵn sàng bước vào hành trình chinh phục tấm HCV SEA Games 33.

Phát biểu của Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú về mục tiêu thi đấu của các đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 33 - (Thực hiện: Tường Phước)

Ở kỳ SEA Games trước, Việt Nam đoạt HCĐ bóng đá nam, trong khi đội tuyển nữ có 4 kỳ liên tiếp giành HCV giải đấu. Tham dự SEA Games 33, tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam đều hướng mục tiêu cao nhất là giành tấm HCV.