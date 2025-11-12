HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng

TƯỜNG PHƯỚC

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, tuyển U22 Việt Nam có sự chuyển biến rõ rệt về khả năng khai thác bóng bổng và bóng dài

Nằm trong kế hoạch rèn luyện, xây dựng lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33, ngày 10-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã hội quân và sang Trung Quốc để tham dự giải đấu giao hữu U23 quốc tế CFA Team China - Panda Cup 2025.

Chuyển đổi trạng thái nhanh

Tuyển U22 Việt Nam kỳ này hội tụ những cầu thủ tài năng, giàu kinh nghiệm chơi bóng ở V-League và sở hữu thể hình ấn tượng cùng trình độ chuyên môn cao. Nòng cốt của đội bóng trẻ Việt Nam là những tuyển thủ từng khoác áo tuyển quốc gia, vừa đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025, giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng - Ảnh 1.

Đinh Quang Kiệt là phát hiện mới ở hàng thủ bóng đá Việt Nam (Ảnh: VPF)

Với triết lý pressing tầm cao, chủ động tấn công, HLV Kim Sang-sik đã tận dụng tối đa lợi thế thể hình của các cầu thủ trẻ Việt Nam - một điểm mạnh hiếm thấy so với các đời HLV trước. Điều này được thể hiện ở hành trình vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik ưu tiên xây dựng đội hình với những cầu thủ có chiều cao và sức bật tốt, giúp U22 Việt Nam vượt trội trong các pha tranh chấp bóng bổng. Đây là sự đột phá so với truyền thống "thấp bé nhẹ cân" của bóng đá Việt Nam. Chiều cao trung bình của U22 Việt Nam đang nhỉnh hơn lứa đàn anh từng khoác áo U23 quốc gia đoạt ngôi á quân Giải U23 châu Á năm 2018. Thống kê chi tiết thể hiện chiều cao trung bình của U22 Việt Nam ở thời điểm hiện tại vào khoảng 1,78 - 1,80 m, với 3 thủ môn, 4 trung vệ, 2 tiền vệ và 2 tiền đạo cao trên 1,80 m. Điều này giúp đội giành tỉ lệ thắng "không chiến" lên đến 70% ở Giải U23 Đông Nam Á 2025.

TIN LIÊN QUAN

Qua 4 trận đấu ở sân chơi này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik tận dụng khá tốt các tình huống cố định để mang về nhiều bàn thắng bắt nguồn từ những pha "không chiến". Ở vòng loại U23 châu Á 2026, tuyển U23 Việt Nam đối diện các đối thủ cao to, có sở trường tấn công bóng bổng như Yemen, Bangladesh, Singapore song vẫn toàn thắng và giữ sạch lưới qua 3 lượt đấu.

Không giống các HLV châu Âu nhấn mạnh kiểm soát bóng, ông Kim áp dụng lối chơi trọng tâm là tình huống cố định (phạt góc, phạt gián tiếp) và bóng dài từ hàng thủ để chuyển trạng thái nhanh sang tấn công. Trong những lần hội quân dịp FIFA Days, các cầu thủ trẻ Việt Nam thường xuyên được rèn luyện cách thức chạy chỗ, chọn vị trí hoặc đeo bám để có thể đưa ra hành động hợp lý khi tham gia vào các tình huống bóng cố định.

Ban huấn luyện đưa ra nhiều phương án tạt, treo bóng ở các vị trí khác nhau trên sân hòng giúp học trò biết tư duy và tăng tỉ lệ thắng tranh chấp. Những mảng miếng phối hợp phạt góc, đánh đầu trực tiếp cũng được chú trọng rèn luyện.

Đề cao tính an toàn

HLV Kim Sang-sik xuất thân là một trung vệ "thép" của bóng đá Hàn Quốc, tranh chấp mạnh mẽ và chơi "không chiến" tốt nhờ chiều cao 1,85 m. Vì vậy, chiến lược gia 48 tuổi đề cao tính an toàn, lấy yếu tố phòng ngự vững chắc để làm nền tảng khi xây dựng đội hình, đấu pháp chiến thuật cho các tuyển Việt Nam cũng như đội U22, U23 quốc gia.

Dưới thời HLV Kim, đội tuyển U22 Việt Nam sở hữu hàng thủ gồm nhiều cầu thủ có chiều cao và thể trạng khá tốt. Nhóm 3 thủ môn đều cao trên 1,80 m, trong đó "người nhện" Trần Trung Kiên nổi bật với hình thể đạt tiêu chuẩn quốc tế (cao 1,92 m). Trong khi đó, dàn trung vệ gồm: Nguyễn Hiểu Minh (cao 1,84 m), Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m) và Đinh Quang Kiệt (1,95 m).

TIN LIÊN QUAN

So với các đồng đội, Quang Kiệt là "em út" trong tuyển U22 Việt Nam nhưng là cầu thủ cao nhất đội. Trung vệ 18 tuổi thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Hoàng Anh Gia Lai từ đầu mùa giải 2025-2026 và vừa tạo ấn tượng với pha lập công vào lưới CLB Thanh Hóa ở vòng 11 V-League diễn ra trên sân Pleiku hôm 9-11.

Sau khi Lý Đức chia tay đội bóng "phố núi", Quang Kiệt được HLV Lê Quang Trãi tin tưởng trao nhiệm vụ sát cánh cùng trung vệ Jairo ở hàng thủ Hoàng Anh Gia Lai. Tuổi đời, kinh nghiệm thi đấu non trẻ song Quang Kiệt thể hiện sự tự tin và chững chạc khi đối đầu các tiền đạo kỳ cựu. Cao, không ngại va chạm, hậu vệ sinh năm 2007 này thường xuyên được giao nhiệm vụ "săn Tây" (đeo bám các tiền đạo ngoại).

Thống kê những màn trình diễn gần nhất tại V-League, Quang Kiệt giành tỉ lệ thắng "không chiến" lên đến hơn 80%. Đây sẽ là lợi thế của U22 Việt Nam khi đối mặt các đội bóng khu vực Đông Nam Á. 

Theo các nhà chuyên môn, khả năng chơi bóng bổng đã trở thành thế mạnh dưới thời ông Kim. Đây sẽ là một trong những vũ khí tấn công của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 và U23 châu Á 2026. Dẫu vậy, toàn đội cũng cần cải thiện độ chính xác trong các đường chuyền dài và tấn công đa dạng hơn để tăng hiệu quả ghi bàn.

Tuyển U22 Việt Nam hết sợ bóng bổng - Ảnh 2.


