Thể thao

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam

Tường Phước

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam cho đợt tập trung chuẩn bị cho Giải giao hữu quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025

Sau khi chốt danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt FIFA Days tháng 11-2025, HLV Kim Sang-sik cũng công bố thành phần cầu thủ đội tuyển U22 quốc gia tập trung cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Đây là đợt tập trung quy tụ lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm nay của đội tuyển U22 Việt Nam, với thành phần được sàng lọc qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, bao gồm nhóm trụ cột từng góp công giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, các tuyển thủ trẻ vừa khoác áo tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027 như thủ thành Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.., cũng được triệu hồi về tuyển U22 Việt Nam để rèn quân.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Chân sút trẻ Bùi Vĩ Hào

Trong danh sách U22 Việt Nam kỳ này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi lại tiền đạo Bùi Vĩ Hào - cầu thủ vừa trải qua quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng từ tháng 3-2025. Ở giai đoạn đầu V-League 2025-2026, Vĩ Hào không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của Becamex TP HCM.

Vĩ Hào là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik và kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu dày dạn của tài năng 22 tuổi sẽ giúp tăng cường sức mạnh hàng công cho đội tuyển U22 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh toàn đội hướng tới mục tiêu cạnh tranh Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, tiền vệ Việt kiều Trần Thanh Trung đã không có tên trong danh sách tập trung kỳ này. Trước đó, cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Ninh Bình FC dính chấn thương ở vòng đấu thứ 9 V-League 2025-2026.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 4.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025. Giải đấu này diễn ra từ ngày 12 đến 18-11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Việc được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tham dự sân chơi chất lượng này được đánh giá sẽ giúp U22 Việt Nam có bước chạy đà cần thiết trước thềm SEA Games 33. Kết thúc hành trình ở Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33, từ ngày 23-11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12 để tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam - Ảnh 5.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4-12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 11-12.

Các trận đấu của bảng B diễn ra tại sân Tinsulanon (Songkhla). Ba đội đứng nhất ở mỗi bảng cùng đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Vòng bán kết được tổ chức ngày 15-12, trong khi trận tranh huy chương đồng và chung kết diễn ra ngày 18-12, đều tại sân Rajamangala (Bangkok).

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân

Nguyễn Xuân Son trở lại tuyển Việt Nam sau chấn thương gãy chân

(NLĐO) - HLV Kim Sang-sik công bố danh sách đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại cuối Asian Cup 2027

Mài giũa hàng công U22 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam đang sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tấn công xuất sắc

U22 Việt Nam chốt đối thủ, dốc sức "giữ vàng"

Đội tuyển U22 Việt Nam đã xác định được đối thủ ở SEA Games 33 và sẵn sàng bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất

U22 Việt Nam SEA Games 33 Tuyển U22 Việt Nam
