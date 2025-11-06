HLV Kim Sang-sik bất ngờ loại tiền vệ Việt kiều khỏi tuyển U22 Việt Nam

Sau khi chốt danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho đợt FIFA Days tháng 11-2025, HLV Kim Sang-sik cũng công bố thành phần cầu thủ đội tuyển U22 quốc gia tập trung cho giải bóng đá quốc tế CFA Team China Panda Cup 2025 và hướng tới SEA Games 33, diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12-2025.

Đây là đợt tập trung quy tụ lực lượng mạnh nhất kể từ đầu năm nay của đội tuyển U22 Việt Nam, với thành phần được sàng lọc qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế, bao gồm nhóm trụ cột từng góp công giúp U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Ngoài ra, các tuyển thủ trẻ vừa khoác áo tuyển Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2027 như thủ thành Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc.., cũng được triệu hồi về tuyển U22 Việt Nam để rèn quân.

Chân sút trẻ Bùi Vĩ Hào

Trong danh sách U22 Việt Nam kỳ này, chiến lược gia người Hàn Quốc đã gọi lại tiền đạo Bùi Vĩ Hào - cầu thủ vừa trải qua quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương nặng từ tháng 3-2025. Ở giai đoạn đầu V-League 2025-2026, Vĩ Hào không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của Becamex TP HCM.

Vĩ Hào là trụ cột của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik và kinh nghiệm cùng bản lĩnh thi đấu dày dạn của tài năng 22 tuổi sẽ giúp tăng cường sức mạnh hàng công cho đội tuyển U22 Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh toàn đội hướng tới mục tiêu cạnh tranh Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Bên cạnh đó, tiền vệ Việt kiều Trần Thanh Trung đã không có tên trong danh sách tập trung kỳ này. Trước đó, cầu thủ 20 tuổi thuộc biên chế Ninh Bình FC dính chấn thương ở vòng đấu thứ 9 V-League 2025-2026.

Theo kế hoạch, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 9-11, dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Hồng Vinh, sau đó lên đường sang Trung Quốc tham dự CFA Team China Panda Cup 2025. Giải đấu này diễn ra từ ngày 12 đến 18-11 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), quy tụ bốn đội tuyển lứa tuổi U22 gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Uzbekistan và Việt Nam.

Việc được LĐBĐ Việt Nam (VFF) tạo điều kiện tham dự sân chơi chất lượng này được đánh giá sẽ giúp U22 Việt Nam có bước chạy đà cần thiết trước thềm SEA Games 33. Kết thúc hành trình ở Panda Cup 2025, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào đợt tập huấn mang tính tổng duyệt cho SEA Games 33, từ ngày 23-11. Giai đoạn này, đội sẽ tập luyện tại Vũng Tàu, sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-12 để tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam ở bảng B cùng U22 Malaysia và U22 Lào. Theo lịch, đội sẽ ra quân gặp U22 Lào lúc 18 giờ 30 ngày 4-12, sau đó đối đầu U22 Malaysia lúc 18 giờ 30 ngày 11-12.