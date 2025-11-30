Thắng đậm Malaysia, tuyển U17 Việt Nam vào VCK châu Á 2026

Đội tuyển U17 Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc ở vòng loại Giải U17 châu Á 2026. Đoàn quân HLV Cristiano Roland toàn thắng qua 5 lượt đấu của bảng C, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới trước khi giành vé lọt vào vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam trình diễn xuất sắc ở vòng loại 17 châu Á 2026

Trước đó, Việt Nam và Malaysia tạo nên cuộc đua "song mã" trong màn cạnh tranh một suất vòng chung kết Giải U17 châu Á 2026. Cả hai đội đều giành điểm số tối đa ở 4 lượt đấu và phải phân định thắng bại bằng màn so tài tối 30-11.

Với lợi thế sân nhà và lực lượng có chiều sâu về mặt chuyên môn đấu pháp, tuyển U17 Việt Nam lấn lướt đối phương, lần lượt có 2 pha lập công ở mỗi hiệp để ấn định chiến thắng chung cuộc 4-0.

Toàn thắng, ghi 30 bàn và giữ sạch lưới xuyên suốt vòng loại của bảng C

HLV Cristiano Roland của U17 Việt Nam nói: "Đúng như kế hoạch chúng tôi chuẩn bị trước trận đấu, các cầu thủ đã thực hiện tốt và hoàn thành mục tiêu. Tôi rất vui về điều đó! Các cầu thủ đã biết cách di chuyển ra sao, bọc lót thế nào cho phù hợp. Đội cũng chưa để thủng lưới bàn nào sau 5 trận đấu. Ngoài ra, 23 cầu thủ luôn đạt trạng thái thể lực tốt, ý thức chiến thuật hợp lý và sẵn sàng vào sân thi đấu mọi lúc".



