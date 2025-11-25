VIDEO
Cận cảnh "đọ tay nghề" tại kỳ thi kỹ năng nghề TP HCM

Huế Xuân - Ngọc Lý -

(NLĐO) - Sáng nay, 225/245 thí sinh bắt đầu tranh tài tay nghề tại kỳ thi kỹ năng nghề cấp thành phố năm 2025.

    Thông báo