Giáo dục

Doanh nghiệp liên tục đặt hàng nhân lực kỹ thuật

Bài và ảnh: Huế Xuân

Không còn quan niệm học kỹ thuật ra trường "chỉ làm thợ", sinh viên tốt nghiệp nhóm ngành này đang được doanh nghiệp săn đón

Nhân lực nhóm ngành kỹ thuật - công nghệ ngày càng "có giá" hơn, nhất là sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đào tạo nhiều vẫn thiếu

Theo TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, các doanh nghiệp (DN) lớn, DN nước ngoài đầu tư vào TP HCM ngày càng sôi động. Chẳng hạn, Tập đoàn Intel đang mở rộng sản xuất và cần 200 lao động có tay nghề, đã "đặt hàng" nhà trường trong năm nay. Dự kiến năm sau, nhu cầu lao động của tập đoàn này sẽ còn tăng hơn.

"Mỗi năm, nhà trường nhận được khoảng 10.000 vị trí làm việc, trong khi số lượng sinh viên ra trường chỉ khoảng 3.200 em. Nhà trường luôn trong tình trạng không đủ nguồn nhân lực đáp ứng cho các DN đối tác" - TS Lê Đình Kha cho biết.

Giải thích về việc nhu cầu nguồn nhân lực nhóm ngành kỹ thuật tăng mạnh, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng cho rằng các DN công nghệ cao đầu tư tại TP HCM đều sử dụng nhà máy thông minh. Các khâu sản xuất càng thông minh thì lực lượng lao động giản đơn sẽ bị cắt giảm, thay vào đó là tăng cường sử dụng robot. Để vận hành dây chuyền này, đòi hỏi lao động phải có trình độ chuyên môn cao.

Tại Trường Trung cấp Bách khoa Miền Nam, các ngành mà nhiều DN quan tâm "đặt hàng" sớm gồm: công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, điện công nghiệp và dân dụng, nghiệp vụ nhà hàng...

ThS Trần Công Nam, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Miền Nam, đánh giá đây là những ngành có tính ứng dụng rất cao. Số học sinh, sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật tại trường cơ bản đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng ở địa phương. Tuy nhiên, trong tương lai gần, khi tốc độ phát triển đô thị và công nghiệp tăng nhanh, nhu cầu nhân lực kỹ thuật sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.

Theo TS Lê Đình Kha, DN chính là "khách hàng" sử dụng "sản phẩm" do nhà trường đào tạo. "Các nhà máy thông minh và DN công nghệ cao đòi hỏi chất lượng kỹ thuật cực kỳ cao, phải vận hành liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần, 365 ngày/năm. Nguồn nhân lực ổn định, chất lượng cao là yếu tố quyết định để duy trì chu trình sản xuất không ngừng nghỉ này" - ông nhấn mạnh.

Doanh nghiệp liên tục đặt hàng nhân lực kỹ thuật - Ảnh 1.

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM tham quan nhà xưởng, tìm hiểu về ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất tại một doanh nghiệp

Đón đầu xu hướng

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Công Thương TP HCM, cho biết trong năm học mới, nhà trường sẽ có thêm 2 ngành học đón đầu xu hướng là quản lý năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhóm ngành mũi nhọn tại Trường ĐH Công Thương TP HCM như cơ khí, điện tử và công nghệ thông tin sẽ tăng thêm hơn 400 chỉ tiêu tuyển sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm học tới sẽ tăng khoảng 1.000 sinh viên.

Theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy mô đào tạo khối ngành kỹ thuật - công nghệ đến năm 2030 dự kiến đạt hơn 2,7 triệu sinh viên đại học. Những lĩnh vực và ngành đào tạo then chốt được định hướng ưu tiên phát triển gồm: kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, kỹ thuật cơ khí, cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật ô tô...

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng Khoa Cơ khí chế tạo máy - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết thành phố sau khi sáp nhập có hơn 5.000 công ty về kỹ nghệ gỗ và nội thất, với giá trị xuất khẩu hàng chục tỉ USD mỗi năm. Hiện nay, nhu cầu lao động kỹ nghệ gỗ và nội thất rất lớn, trong khi nhà trường chỉ có thể đào tạo khoảng 60 sinh viên ra trường mỗi năm. Trong năm học tới, trường dự kiến tăng chỉ tiêu tuyển sinh 80-100 sinh viên để kịp thời cung cấp phần nào nguồn lao động cho các DN đã đặt hàng.

Trái ngược với suy nghĩ thông thường, mức lương của kỹ sư ngành kỹ nghệ gỗ và nội thất sau khi ra trường rất cạnh tranh. Thậm chí, mức lương này còn cao hơn nhiều ngành công nghệ thông tin "hot" hiện nay, dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng cho sinh viên mới ra trường.

"Hiện tại, sinh viên nữ chiếm hơn 50% số lượng học viên của ngành. Đây là ngành học kết hợp giữa thiết kế và kỹ thuật, chủ yếu làm việc trên máy tính và gia công bằng máy tự động. Ngành học này rất phù hợp với sinh viên nữ vì có độ khéo léo và tính thẩm mỹ cao" - PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ nhận xét.

PGS-TS Trương Nguyễn Luân Vũ thông tin nhóm ngành cơ khí - tự động hóa là một trong 8 ngành đào tạo trọng điểm trong Đề án đào tạo nhân lực quốc tế của TP HCM. Khoa Cơ khí chế tạo máy - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM đang thực hiện đào tạo theo "đặt hàng" trực tiếp từ UBND thành phố với mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ kỹ sư đạt trình độ quốc tế. 

Thị trường lao động chuyển dịch

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục Nghề nghiệp TP HCM, Việt Nam được dự báo sẽ duy trì đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 3-5 năm tới, kéo theo đó là nhu cầu lao động tăng cao trong các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất, logistics, y tế, du lịch, kinh tế số...

Tuy nhiên, thị trường lao động đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt: nhu cầu về nhân lực sẽ ưu tiên kỹ năng cao, thay vì chỉ cần lao động phổ thông. Đồng thời, sự phát triển của tự động hóa và AI sẽ dần thay thế các công việc lặp lại. Vì vậy, nhiều DN tập trung tuyển dụng những lao động biết ứng dụng kỹ năng số, tư duy phân tích, bảo trì thiết bị cao cấp...

Trong số 9 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao đến năm 2030, lĩnh vực kỹ thuật công nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu. Đặc biệt, đến năm 2030, ngành công nghiệp cơ điện tử dự kiến cần tới khoảng 1,2 triệu lao động.


