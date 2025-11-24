Thống nhất mẫu đồng phục cho học sinh toàn TP HCM: Sở GD-ĐT lên tiếng

Văn bản của Sở GD-ĐT TP HCM gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM về việc trả lời ý kiến của cử tri cho rằng cần xem xét quy định thống nhất về mẫu đồng phục cho các cấp học trên địa bàn TP. Chẳng hạn như quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng, học sinh nữ cấp THPT là áo dài trắng... nhằm đảm bảo tính đồng bộ, giản dị, phù hợp lứa tuổi và góp phần tiết kiệm chi phí cho phụ huynh học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP, hiện nay, việc quy định về trang phục học sinh được thực hiện theo Thông tư số 26/2020 của Bộ GD-ĐT, trong đó giao cơ sở giáo dục chủ động quyết định mẫu trang phục học sinh trên nguyên tắc bảo đảm tính giản dị, phù hợp lứa tuổi, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và khả năng của cha mẹ học sinh.

Đồng thời, ngay đầu năm học 2025 – 2026, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn về hướng dẫn tổ chức khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2025-2026, trong đó quy định “nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí".

Nhiều ý kiến đặt vấn đề tại sao hiện Nhà nước đã có các chính sách miễn, giảm học phí nhưng tổng chi phí học tập vẫn tăng vì các loại phụ phí. Sở GD-ĐT TP cho rằng hiện nay, học phí được miễn do ngân sách hỗ trợ 100%. Sở cũng đã quy định hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của các khoản thu; phải công khai, minh bạch, hạch toán đầy đủ, thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định.

UBND phường xã, đặc khu có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp lạm thu, thu sai quy định; đồng thời, ban hành các công văn hướng dẫn khung mức thu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn theo phân cấp. Sở GD-ĐT TP tổ chức các đoàn kiểm tra, công khai kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.