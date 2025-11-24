Thống nhất mẫu đồng phục cho học sinh toàn TP HCM: Sở GD-ĐT lên tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thống nhất mẫu đồng phục cho học sinh toàn TP HCM: Sở GD-ĐT lên tiếng

Đặng Trinh

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, quy định về trang phục học sinh hiện nay thực hiện theo Thông tư 26/2020 của Bộ GD-ĐT.

Văn bản của Sở GD-ĐT TP HCM gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND TP HCM về việc trả lời ý kiến của cử tri cho rằng cần xem xét quy định thống nhất về mẫu đồng phục cho các cấp học trên địa bàn TP. Chẳng hạn như quần tây sẫm màu, áo sơ mi trắng, học sinh nữ cấp THPT là áo dài trắng... nhằm đảm bảo tính đồng bộ, giản dị, phù hợp lứa tuổi và góp phần tiết kiệm chi phí cho phụ huynh học sinh.

Theo Sở GD-ĐT TP, hiện nay, việc quy định về trang phục học sinh được thực hiện theo Thông tư số 26/2020 của Bộ GD-ĐT, trong đó giao cơ sở giáo dục chủ động quyết định mẫu trang phục học sinh trên nguyên tắc bảo đảm tính giản dị, phù hợp lứa tuổi, điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương và khả năng của cha mẹ học sinh. 

Đồng thời, ngay đầu năm học 2025 – 2026, Sở GD-ĐT đã ban hành công văn về hướng dẫn tổ chức khai giảng và triển khai một số hoạt động đầu năm học 2025-2026, trong đó quy định “nghiêm cấm ép buộc học sinh may, mua đồng phục; chỉ quy định mẫu trang phục để gia đình học sinh có thể tự trang bị, mua sắm, tránh lãng phí".

Thống nhất mẫu đồng phục cho học sinh toàn TP HCM: Sở GD-ĐT nêu ý kiến - Ảnh 1.

Theo Sở GD-ĐT TP, hiện nay, việc quy định về trang phục học sinh được thực hiện theo Thông tư số 26/2020 của Bộ GD-ĐT, trong đó giao cơ sở giáo dục chủ động quyết định mẫu trang phục học sinh


Nhiều ý kiến đặt vấn đề tại sao hiện Nhà nước đã có các chính sách miễn, giảm học phí nhưng tổng chi phí học tập vẫn tăng vì các loại phụ phí. Sở GD-ĐT TP cho rằng hiện nay, học phí được miễn do ngân sách hỗ trợ 100%. Sở cũng đã quy định hiệu trưởng chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp của các khoản thu; phải công khai, minh bạch, hạch toán đầy đủ, thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định.

UBND phường xã, đặc khu có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp lạm thu, thu sai quy định; đồng thời, ban hành các công văn hướng dẫn khung mức thu phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội trên địa bàn theo phân cấp. Sở GD-ĐT TP tổ chức các đoàn kiểm tra, công khai kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm.

Năm học 2025-2026, tỉnh Khánh Hòa là địa phương có quy định đặc biệt về đồng phục học sinh. Theo đó, các trường không được làm đồng phục riêng.

Sở GD-ĐT của tỉnh này yêu cầu các trường công lập thực hiện đồng phục học sinh thống nhất theo kiểu truyền thống (quần hoặc váy màu xanh mực, áo màu trắng); không làm đồng phục riêng, không có các phụ kiện như cà vạt hay viền tay áo, cổ áo, cầu vai... khác màu. Đặc biệt, các trường không tổ chức dịch vụ may, bán quần áo học sinh dưới bất cứ hình thức nào.

Quy định này nhằm giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng tài chính đầu năm học. Riêng một số trường trên địa bàn thuộc tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập có đồng phục riêng thì vẫn sử dụng mẫu cũ, không phải mua mới.

Tin liên quan

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

Bão Kalmaegi: Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn yêu cầu tạm hoãn mọi hoạt động ngoài giờ chính khóa

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP HCM thông báo khẩn đến toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP về khẩn trương triển khai các phương án ứng phó ảnh hưởng bão Kalmaegi

Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo khẩn đến các trường về chiến dịch chống "bắt cóc online"

(NLĐO)- Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên

Sở GD-ĐT TP HCM hướng dẫn quan trọng liên quan việc chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên

(NLĐO)- Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hướng dẫn này nhằm làm cơ sở để tính số ngày làm việc thực tế và chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên.

tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm đồng phục học sinh phụ huynh học sinh đoàn kiểm tra tỉnh Ninh Thuận cơ sở giáo dục
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo