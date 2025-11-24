Một số trường học ở TP HCM tổ chức đấu thầu thiếu khách quan, công bằng, nguy cơ dẫn đến thông thầu

Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TPHCM, ngày 24-11 đã có văn bản về chấn chỉnh việc tuân thủ quy định pháp luật trong lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản gửi đến UBND các phường, xã, đặc khu và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT TP.

Theo đó, Sở GD-ĐT nhận được Công văn 9654/2025 của Sở Tư Pháp về đề nghị xem xét việc tuân thủ quy định pháp luật trong lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Công văn chấn chỉnh việc tuân thủ quy định pháp luật trong tổ chức đấu thầu tại các đơn vị trường học của Sở GD-ĐT HCM

Công văn của Trung tâm dịch vụ đấu giá TPHCM nêu rõ:

“Tuy nhiên, trong quá trình đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, Trung tâm nhận thấy một số đơn vị là Trường Tiểu học, Trường THCS, Trường THPT, … trên địa bàn TP đã xây dựng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tại thông báo lựa chon tổ chức nghề đấu giá thiếu khách quan, thiếu công bằng, có nguy cơ dẫn đến sự thông thầu trong quá trình lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; cụ thể:

Tiêu chí tại Khoản 4 Mục V có dấu hiệu tạo đặc quyền cho một đối tượng cụ thể trong kết quả chấm điểm (tài sản ở địa bàn TPHCM nhưng lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trụ sở chính tại TP Hà Nội).

Tiêu chí tại Khoản 4 Mục V có nội dung trùng lắp nội dung các tiêu chí đã có tại Khoản 4 Mục II (có số hợp đồng đấu giá trực tuyến trong năm trước liền kề…), Khoản 1 và Khoản 3 Mục IV (tổng số cuộc đấu giá thành có chênh lệch 200% giữa giá trúng so với giá khởi điểm trong năm trước liền kề; tổng số cuộc đấu giá đã tổ chức trong năm trước liền kề cao nhất…) dẫn đến việc người có tài sản đấu giá (các trường học) trừ điểm hồ sơ của tổ chức khác chưa chính xác.

Một số trường học đã ban hành thông báo kết quả lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không đúng mẫu theo quy định tại Phụ lục II được ban hành kèm Thông tư số 19/2024 của Bộ Tư pháp, hoặc không đăng Thông báo trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.”

Vì lý do trên, Sở GD-ĐT gửi Công văn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các đơn vị thuộc phân cấp quản lý và các đơn vị trực thuộc rà soát việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có uy tín, kinh nghiệm và xây dựng các tiêu chí đấu giá tài sản đảm bảo sự công khai, minh bạch, không tạo đặc quyền cho một đối tượng cụ thể trong hồ sơ đấu giá tài sản tại đơn vị.

Sở GD-ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu các văn bản pháp lý về đấu thầu, đấu giá thực hiện đúng quy định và chịu hoàn toàn trước pháp luật trong trường hợp xảy ra việc khiếu kiện, khiếu nại.