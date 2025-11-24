HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Những món quà nhỏ, tình thương lớn từ học sinh TPHCM

Tin-ảnh: Đặng Trinh

(NLĐO)- Sân trường trở thành điểm tiếp nhận hàng hóa, vật phẩm để chuyển đến đồng bào miền Trung đang gánh chịu nhiều mất mát, thiệt hại nặng nề vì lũ lụt

Tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần ngày 24-11 ở nhiều trường học tại TPHCM trở thành tiết học đặc biệt, từng dòng học sinh xếp hàng nối nhau mang theo tấm lòng gửi đến đồng bào miền Trung. Trước đó, trong những ngày cuối tuần, nhiều sân trường trở thành điểm tập kết, tiếp nhận hàng hóa, vật phẩm của phụ huynh, học sinh gửi đến. 

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 1.

Học sinh cùng thầy, cô giáo gói ghém các thùng hàng để hỗ trợ đồng bào

Dặn mẹ chuẩn bị chiếc bao thư và xin quy đổi phần thưởng ngoan cả tháng sang khoản tiền nhỏ để ủng hộ các bạn học sinh miền Trung, em Phương Quỳnh, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phưởng Sài Gòn- TPHCM) còn cẩn thận vẽ thêm những trái tim để động viên các bạn ở những nơi đang gánh chịu nhiều mất mát thì thiên tai lũ lụt. 

Ở nhiều sân trường khác, các học sinh "tay xách, nách mang", không ai bảo ai, cùng thầy, cô vận chuyển đồ đến nơi tập kết. Nhiều em gói ghém từng món đồ cẩn thận là những áo ấm, chăn ấm, là phân loại đồ nam, nữ, những thùng mì tôm, những tập vở mới tinh hay những hộp bút... gửi đến các bạn vùng lũ. 

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 2.

"Tay xách, nách mang" vì miền Trung ruột thịt

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), cho biết trường đã tổ chức chương trình "Bùi Thị Xuân trao quà, gửi yêu thương". 

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 3.

Tất bật vận vận chuyển hàng đến nơi tiếp nhận

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 4.

Phân loại đồ để gửi đến các bạn, các em học sinh vùng bị thiên tai

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 5.

Phân loại đồ để gửi đến các bạn, các em học sinh vùng bị thiên tai

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 6.

Những tấm lòng gửi đến các bạn học sinh ở miền Trung ruột thịt

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 7.

Những tấm lòng gửi đến các bạn học sinh ở miền Trung ruột thịt

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 8.

Những tấm lòng gửi đến các bạn học sinh ở miền Trung ruột thịt

Theo thầy Phú, muốn trở thành công dân toàn cầu, trước tiên phải là một công dân Việt Nam sống tốt, sống tử tế, yêu đồng bào, yêu tổ quốc quê hương. Vì thế, nhà trường mong các em học sinh cảm nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trước nỗi đau của miền Trung ruột thịt... "Mỗi bộ quần áo, quyển tập, nhu yếu phẩm hay chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành hơi ấm giúp quê hương đứng dậy. Và hơn hết, đó là bài học sống động để các em học cách yêu nước bằng điều tử tế hằng ngày, biết thương người như thể thương thân"- thầy Phú chia sẻ. 

Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân cũng cho biết trước đó hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam TP HCM, rất nhiều học sinh của trường cũng đã xung phong làm tình nguyện viên đến những nơi tiếp nhận để hỗ trợ công tác tiếp nhận, vận chuyển...

Phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai

Cũng trong ngày 24-11, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, đã có thư phát động đến toàn ngành GD-ĐT TP HCM, phụ huynh, học sinh về hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

Bức thư viết: "Trong những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của mưa, lũ ở khu vực Trung bộ, nhiều địa phương đã phải gánh chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ gây ngập sâu, sạt lở đất, cuốn trôi tài sản; nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cuộc sống lâm vào tình cảnh khó khăn. Hàng loạt tuyến giao thông bị chia cắt, nhiều công trình dân sinh bị hư hại, hoa màu, nông sản bị tàn phá; nhiều người thiệt mạng, mất tích, bị thương. Người dân đang ngày đêm gồng mình chống chọi với thiên tai, chịu đựng những mất mát không thể kể hết về người và của.

Với tinh thần “hỗ trợ nhanh nhất, cao nhất, kịp thời nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhu cầu khắc phục thiệt hại thực tế”, TP HCM đã phát huy sức mạnh tổng lực, chung tay chi viện lương thực, thực phẩm, quần áo, thuốc men, đội ngũ cán bộ y tế cùng các nhu cầu thiết yếu khác cho người dân tỉnh Khánh Hòa.

Học sinh TP HCM "tay xách nách mang" vì miền Trung ruột thịt - Ảnh 9.

Trường học TP HCM hướng về miền Trung

Trong hai đợt vận động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai vừa qua, ngành GD-ĐT TP đã nêu cao tinh thần “tương thân tương ái” với sự chung sức, đồng lòng đã đóng góp gửi tới đồng bào bị thiên tai không chỉ là hiện kim mà là cả tấm lòng. Thay mặt Sở GD-ĐT TP HCM, trân trọng ghi nhận sự đóng góp quý báu đó từ các thầy, cô giáo, anh chị nhân viên, các em học sinh và các đơn vị đồng hành.

Nay, tôi lại tha thiết kêu gọi toàn thể các cán bộ quản lý, quý thầy cô giáo, anh chị nhân viên trong toàn ngành cùng các em học sinh tiếp tục phát huy tinh thần cao đẹp nghĩa tình, tiếp tục chung tay đóng góp, sẻ chia khó khăn với đồng bào tại miền Trung bị thiên tai. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ bé, sẽ góp phần động viên đồng bào vượt qua những mất mát, khắc phục thiệt hại về cơ sở vật chất, cũng là vì các em học sinh đang chịu nhiều thiệt thòi trong tâm lũ để các em nhanh chóng được đến trường, không gián đoạn thời gian học tập."

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT TP, mọi sự đóng góp sẽ được thực hiện qua hình thức chuyển khoản để đảm bảo sự minh bạch và kip thời. Thời gian vận động kéo dài đến hết ngày 30-11-2025. Toàn bộ số tiền vận động sẽ được sao kê đầy đủ và chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và trực tiếp sở GD-ĐT các địa phương bị thiệt hại do mưa bão.

Tin liên quan

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

(NLĐO) - Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

Trường ĐH KHXH&NV TP HCM san sẻ khó khăn với thầy cô và đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Nhân ngày 20-11, Trường ĐH KHXH&NV TP HCM đã dùng kinh phí tổ chức kỷ niệm để hỗ trợ thầy cô giáo và người dân tại các vùng bão lũ.

Xúc động qua những bức hình 50 năm phát triển ngành GD-ĐT TP HCM

(NLĐO)- Tham dự ngày hội 50 năm ngành GD-ĐT TP HCM, người xem không khỏi xúc động trước những bức hình tái hiện dấu ấn qua từng giai đoạn lịch sử của ngành

tỉnh Khánh Hòa sạt lở đất giám đốc sở tình nguyện viên trường tiểu học công dân toàn cầu
