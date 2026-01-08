CLIP: 2 ngày liên tiếp, “đạo chích” xuất hiện tại khu báo chí ở Cần Thơ

Trưa 8-1, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động, anh Thiên Tứ - chủ một quán cà phê ở khu báo chí trên đường Trần Văn Hoài, phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ - cho biết sau khi trích xuất camera an ninh của quán thì phát hiện "đạo chích" xuất hiện 2 lần tại quán và một văn phòng đại diện của cơ quan báo chí để trộm vặt.

Một "đạo chích" xuất hiện vào đêm 7-1. Ảnh cắt ra từ clip

Theo đó, vào lúc 3 giờ 10 phút ngày 7-1, một nam thanh niên đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang tiến đến phía trước cửa quán để cuỗm một chậu lan kiểng đang treo cao. Sau đó, nam thanh niên bỏ chậu lan kiểng vào cái sọt nhựa mang theo sẵn. Những chậu lan khác do treo cao hơn nên "đạo chích" này không lấy được.

Đến khoảng 6 giờ sáng hôm nay, một người đàn ông đi xe máy, đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang kín mặt cũng xuất hiện trước quán cà phê này.

Sau một lúc "thám thính", người đàn ông này liền chạy lại cửa một văn phòng đại diện của cơ quan báo chí để xách đi miếng sắt dùng để cho xe chạy vào một văn phòng, rồi gấp rút rời đi. "Kẻ trộm vừa rời đi thì cũng là lúc nhân viên quán vừa tới" – anh Tứ thông tin.

Đường Trần Văn Hoài mới được nâng cấp nên rất thông thoáng. Hệ thống đèn chiếu sáng của tuyến đường này rất sáng nhưng "đạo chích" vẫn manh động khiến không ít người làm báo cảm thấy lo lắng.

Một "đạo chích" khác xuất hiện vào sáng sớm 8-1

Bởi lẽ, trên tuyến đường này có hơn 10 văn phòng đại diện khu vực ĐBSCL của các cơ quan báo chí trung ương và TPHCM đặt tại đây.

Nhiều năm trước, "đạo chích" từng cắt ổ khóa để đột nhập vào văn phòng đại diện của một cơ quan báo chí để lấy đi một số tài sản.