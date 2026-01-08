Xã ở Đà Nẵng phản hồi thông tin công dân phản ánh về nạn trộm cát

Trên ứng dụng Góp ý Đà Nẵng, UBND xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) đã phản hồi thông tin phản ánh của người dân về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Khu vực người dân phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép ở xã Thượng Đức (Ảnh: UBND xã Thượng Đức)

Theo UBND xã Thượng Đức, thông qua Cổng thông tin dịch vụ công thành phố Đà Nẵng 1022, xã nhận được thông tin phản ánh của công dân trên với nội dung:

"Tại khu vực ven sông thôn Hà Dục Đông (xã Thượng Đức), hằng đêm vào khoảng 18 giờ đến 22 giờ xuất hiện tình trạng múc cát trộm gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, việc múc cát gây thất thoát tài nguyên dễ gây sạt lở, xe trọng tải lớn chạy gây ồn ào".

UBND xã Thượng Đức cho biết, sau khi bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động từ ngày 1-7-2025, xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi trên địa bàn.

Địa phương đồng thời thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, tổ chức tuần tra thường xuyên.

Xã Thượng Đức tổ chức kiểm tra thực tế sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân (Ảnh: UBND xã Thượng Đức)

Về nội dung phản ánh của công dân, UBND xã Thượng Đức chỉ đạo đoàn kiểm tra thực tế, tiến hành đo đạc, xác định vị trí thì khu vực này nằm giáp ranh với địa bàn xã Hà Nha, nằm xa khu dân cư và là khu vực bãi bồi.

Tại vị trí kiểm tra hiện trạng bề mặt cát có thay đổi nhưng không lớn (độ sâu khoảng 10 cm), phương pháp múc được xác định bằng thủ công.

Theo ý kiến ghi nhận của Ban Nhân dân và tổ Bảo vệ An ninh trật tự thôn, thời gian qua không có sự việc hàng đêm xe chạy từ 18 giờ đến 22 giờ, đồng thời ghi nhận một số hộ dân trên địa bàn thôn có làm mồ mã nên đã tự ý khai thác thủ công bằng xe công nông để xây dựng, ngoài ra không có hiện tượng xe trọng tải lớn chạy gây mất an ninh trật tự và ồn ào.