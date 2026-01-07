HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

TPHCM: Công an phường An Đông khởi tố thanh niên lẻn vào chùa Vạn Phật để trộm

Anh Vũ

(NLĐO) - M.N.T đã lẻn vào phòng nghỉ của các phật tử chùa Vạn Phật, phường An Đông rồi trộm 2 laptop.

Ngày 7-1, Công an phường An Đông, TPHCM cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với M.N.T, 19 tuổi, về tội Trộm cắp tài sản.

Công an phường an Đông khởi tố thanh niên trộm tại chùa Vạn Phật - Ảnh 1.

M.N.T "lẻn" vào chùa Vạn Phật để trộm cắp ta

Theo điều tra, trưa 17-8-2025, tại phòng nghỉ của các phật tử chùa Vạn Phật, đường Nghĩa Thục, Phường An Đông bị đột nhập và mất trộm 2 laptop của phật tử và sinh viên đang làm công quả tại chùa. Đáng chú ý, tên trộm cố ý phá hỏng hệ thống camera của chùa để lẫn trốn.

Khi tiếp nhận thông tin từ Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trụ trì chùa Vạn Phật, Công an phường An Đông khẩn trương vào truy vết, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Đến chiều 19-8-2025, Công an phường An Đông phối hợp Công an TPHCM bắt T. tại khu vực phường Bến Thành.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận hành vi trộm cắp tại chùa Vạn Phật. Đồng thời cho biết đã đem bán laptop được 10 triệu đồng rồi lấy tiền mua điện thoại.

Sau khi phá án, Thượng tọa Thích Truyền Cường - Trụ trì chùa Vạn Phật đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Công an TPHCM và Công an phường An Đông.

Sự vào cuộc kịp thời đã giúp đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, củng cố niềm tin của người dân và tập thể Ban trị sự, các tăng ni, phật tử và du khách khi đến tham quan, lễ Phật tại chùa.

