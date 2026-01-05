1 người chưa xóa án tích, 1 người nghiện ma túy liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Hùng và Võ Trung Trực để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23-12-2025, bà N.T.T.Q. (43 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM; tạm trú ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa) phát hiện cổng nhà mở, hai xe máy để trong nhà bị mất nên trình báo công an.

Công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp

Qua xác minh, Công an xã Hậu Nghĩa xác định Dương Minh Hùng (33 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Tang vật gồm hai xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Mở rộng điều tra, Hùng khai nhận tối 20-12-2025 đã cùng Võ Trung Trực (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đột nhập một phòng trọ tại ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, trộm một máy tính xách tay và một điện thoại di động.

Ngoài ra, Hùng còn khai thực hiện một vụ trộm xe máy khác trên địa bàn xã Hậu Nghĩa vào ngày 2-12-2025. Từ lời khai của Hùng, cơ quan công an đã bắt giữ Võ Trung Trực.

Tại cơ quan điều tra, Trực thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Dương Minh Hùng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục vi phạm.

Võ Trung Trực chưa có tiền án, tiền sự, song kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

