1 người chưa xóa án tích, 1 người nghiện ma túy liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

1 người chưa xóa án tích, 1 người nghiện ma túy liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Thanh Thảo- Nguyễn Tiến

(NLĐO) - Hai đối tượng ở Tây Ninh liên tiếp thực hiện các hành vi trộm cắp, trong đó 1 người chưa xóa án tích, 1 người là tay nghiện ma túy

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Minh Hùng và Võ Trung Trực để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 23-12-2025, bà N.T.T.Q. (43 tuổi, ngụ phường An Lạc, TPHCM; tạm trú ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa) phát hiện cổng nhà mở, hai xe máy để trong nhà bị mất nên trình báo công an.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên tiếp trộm cắp tài sản tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Công an bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp

Qua xác minh, Công an xã Hậu Nghĩa xác định Dương Minh Hùng (33 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh) là nghi phạm và tiến hành bắt giữ.

Tang vật gồm hai xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng đã được thu hồi và trao trả cho bị hại.

Mở rộng điều tra, Hùng khai nhận tối 20-12-2025 đã cùng Võ Trung Trực (30 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh) đột nhập một phòng trọ tại ấp Bàu Trai, xã Hậu Nghĩa, trộm một máy tính xách tay và một điện thoại di động.

Ngoài ra, Hùng còn khai thực hiện một vụ trộm xe máy khác trên địa bàn xã Hậu Nghĩa vào ngày 2-12-2025. Từ lời khai của Hùng, cơ quan công an đã bắt giữ Võ Trung Trực.

Tại cơ quan điều tra, Trực thừa nhận hành vi phạm tội. Theo hồ sơ, Dương Minh Hùng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục vi phạm.

Võ Trung Trực chưa có tiền án, tiền sự, song kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính với chất ma túy. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Bắt giữ đôi tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

(NLĐO) – Sau khi gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản, đôi tình nhân lẩn trốn qua nhiều tỉnh, thành, sang Campuchia nhưng vẫn bị sa lưới.

Vừa ra tù được 2 tháng đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp

(NLĐO)- Vừa ra tù 2 tháng, Trịnh Bá Thảo ở Thanh Hóa không chịu tu chí làm ăn, lại "ngựa quen đường cũ", liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản của người dân

Công nhân nhà máy sản xuất xe ô tô trộm cắp 11 chiếc điện thoại của đồng nghiệp

(NLĐO)- Lợi dụng sơ hở, Thành đã trộm cắp 11 chiếc điện thoại di động của 11 đồng nghiệp

tỉnh Tây Ninh cơ quan Cảnh sát điều tra trộm cắp tài sản nghiện ma túy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo