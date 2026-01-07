Bắt quả tang đối tượng liên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp tài sản

Ngày 7-1, Công an phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt quả tang Phan Minh Tài (SN 1988, ngụ phường Tân Ninh) khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 5-1, trong quá trình tuần tra, mật phục, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang Tài trộm một điện thoại di động trị giá khoảng 21 triệu đồng của anh P.Đ.T. tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Trãi, phường Tân Ninh.

Đối tượng tại trụ sở công an

Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện đối tượng sử dụng để gây án. Qua đấu tranh khai thác, Phan Minh Tài khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 3 vụ trộm cắp khác trên địa bàn phường Tân Ninh, với tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục triệu đồng.

Sau khi chiếm đoạt, đối tượng mang tài sản đi bán tại các cửa hàng điện thoại hoặc cho người đi đường để lấy tiền tiêu xài.

Hiện Công an phường Tân Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.