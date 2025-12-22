VIDEO
image

CLIP: Bất ngờ lai lịch đối tượng quê Đồng Nai bị bắt quả tang tại Đồng Tháp

Tin - ảnh - clip: Trọng Tín -

(NLĐO) - Ba đối tượng bị bắt quả tang có quê quán tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Đồng Tháp, trong đó có một đối tượng đang bị truy nã

Sáng 22-12, Công an xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng bị bắt quả tang theo quy định pháp luật.

Bắt quả tang Ba đối tượng sử dụng ma túy tại Đồng Tháp và lai lịch Bất ngờ - Ảnh 1.

Bắt quả tang Ba đối tượng sử dụng ma túy tại Đồng Tháp và lai lịch Bất ngờ - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Vũ Hùng đang bị truy nã

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nguồn tin tố giác tội phạm, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 21-12, tổ công tác của Công an xã Mỹ Đức Tây tiến hành kiểm tra một nhà kho tại ấp Mỹ Tường, xã Mỹ Đức Tây thì bắt quả tang 3 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, 1 gói chứa ma túy cùng một số đồ vật khác có liên quan.

Ba đối tượng bị bắt quả tang đã khai tên là Nguyễn Quốc Duy (SN 1989), Nguyễn Thanh An (SN 2002), cùng ngụ xã Mỹ Đức Tây; Nguyễn Vũ Hùng (SN 1988; ngụ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai; hiện đang tạm trú tại xã Mỹ Đức Tây).

Qua điều tra, Công an xã Mỹ Đức Tây xác định Hùng là đối tượng đang bị truy nã về tội "Cưỡng đoạt tài sản" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hùng bỏ trốn vào ngày 26-8-2018, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã.

