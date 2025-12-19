2 kẻ bị truy nã lộ diện ở trung tâm TPHCM

Ngày 19-12, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa bắt giữ, xử lý 2 người trốn truy nã.



Nguyễn Chí Hiền tại cơ quan công an.

Theo đó, Nguyễn Chí Hiền, 30 tuổi, bị cơ quan công an truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Từ thông tin này, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM tiếp xúc, vận động người thân gọi Hiền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

14 giờ ngày 18-12, Hiền tự nguyện đến trụ sở Công an phường Bến Thành để đầu thú. Công an phường đã tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và phối hợp Phòng PC02 xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 17-12, Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính căn nhà ở hẻm 121 Lê Thị Riêng thì có 2 thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Công an phường xác định một người là Nguyễn Nho Quỳnh, 31 tuổi - kẻ đang bị Công an TPHCM truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Nguyễn Nho Quỳnh, kẻ đang bị Công an TPHCM truy nã.

Công an phường Bến Thành đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định.