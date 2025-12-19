HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

2 kẻ bị truy nã lộ diện ở trung tâm TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Từ công tác địa bàn, Công an phường Bến Thành đã xử lý 2 thanh niên trốn truy nã.

Ngày 19-12, Công an phường Bến Thành, TPHCM cho biết vừa bắt giữ, xử lý 2 người trốn truy nã.

Công an TPHCM bắt hai kẻ bị truy nã tại phường Bến Thành - Ảnh 1.

Nguyễn Chí Hiền tại cơ quan công an.

Theo đó, Nguyễn Chí Hiền, 30 tuổi, bị cơ quan công an truy nã về tội "Cố ý gây thương tích". Từ thông tin này, Công an phường Bến Thành phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TPHCM tiếp xúc, vận động người thân gọi Hiền ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

14 giờ ngày 18-12, Hiền tự nguyện đến trụ sở Công an phường Bến Thành để đầu thú. Công an phường đã tiếp nhận, lập hồ sơ ban đầu và phối hợp Phòng PC02 xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 17-12, Công an phường Bến Thành kiểm tra hành chính căn nhà ở hẻm 121 Lê Thị Riêng thì có 2 thanh niên không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Công an phường xác định một người là Nguyễn Nho Quỳnh, 31 tuổi - kẻ đang bị Công an TPHCM truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Công an TPHCM bắt hai kẻ bị truy nã tại phường Bến Thành - Ảnh 2.

Nguyễn Nho Quỳnh, kẻ đang bị Công an TPHCM truy nã.

Công an phường Bến Thành đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát Ma túy Công an TPHCM tiếp tục xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 11-12: Truy nã thanh niên “Chill Sài Gòn", chuyện 330 triệu đồng

(NLĐO) - Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 98 được thông qua, khởi tố vụ ném gạch, bắt phụ nữ gây ô nhiễm... là những thông tin liên quan đến TPHCM đáng chú ý

TP HCM: Bắt giữ đối tượng truy nã lẩn trốn trên tàu cá

(NLĐO) - Lực lượng biên phòng vừa phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ một đối tượng bị truy nã khi đang lẩn trốn trên tàu cá cập cảng Cát Lở

Công an TP HCM truy nã Nguyễn Thành Long

(NLĐO) - Công an TP HCM đã phát lệnh truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Thành Long để phục vụ công tác điều tra một vụ án xảy ra năm 2021.

truy nã ma tuý Công an TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo