Pháp luật

Sắp xét xử kẻ từng bị truy nã đặc biệt trong vụ đánh hội đồng

Trần Thái

(NLĐO) – Từng bị truy nã đặc biệt vì liên quan vụ đánh hội đồng khiến nạn nhân thương tật 86%, Dương Văn Hiền sắp bị đưa ra xét xử.

Theo kế hoạch, ngày 24-12 tới, TAND TP HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Văn Hiền (SN 2001; quê tỉnh Đồng Tháp) về tội "Giết người". Trước khi bị bắt giữ, Hiền từng là đối tượng bị truy nã đặc biệt.

Theo hồ sơ, Hiền cùng Trần Việt Đan (SN 2001; ngụ Đồng Tháp) và Đỗ Văn Trúc (SN 1977) đã đánh hội đồng anh L.T.H. (SN 1997; cùng ngụ TPHCM), khiến nạn nhân bị thương tật 86%.

Sắp xét xử kẻ từng bị truy nã đặc biệt trong vụ đánh hội đồng - Ảnh 1.

Đối tượng bị truy nã

Nguyên nhân xuất phát từ việc Đan bị anh H. chửi khi đứng xem đánh bài tại hẻm đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân cũ), TPHCM vào ngày 12-1-2022. Khuya hai ngày sau, trong lúc nhậu, Đan kể lại sự việc, Trúc rủ Hiền và Đan đi tìm anh H. rồi dùng tay, chân và gậy gỗ đánh vào vùng đầu nạn nhân.

Ngày 25-8-2022, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án "Giết người"; Trúc bị bắt tạm giam. Sau khi bị truy tìm, Đan ra trình diện ngày 21-8, riêng Hiền bỏ trốn và bị truy nã đặc biệt trước khi bị bắt.

