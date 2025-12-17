HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hà Tĩnh: Một ngày bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã

Vĩnh Gia- D. Nghĩa

(NLĐO) – Trốn truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, Mai Gia Huy và Nguyễn Hải Công vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Trưa 17-12, tin từ Công an xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức rà soát, xác minh các đối tượng truy nã có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Tiên Điền.

- Ảnh 1.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh CAHT)

Qua đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ thành công 2 đối tượng đang bị truy nã.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ ngày 15-12, trong quá trình tuần tra kiểm soát, quản lý địa bàn và quản lý đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Mai Gia Huy (SN 2007, ngụ thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền). Huy là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Qua đấu tranh khai thác, Huy khai nhận còn một đối tượng khác trong cùng vụ án cũng đang bỏ trốn và nhiều khả năng đang lẩn trốn trên địa bàn xã Tiên Điền.

Vào cuộc điều tra, truy tìm, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hải Công (SN 2005, ngụ thôn Thanh Văn, xã Tiên Điền). Công cũng là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng trong cùng vụ án.

Ngay sau đó, Công an xã Tiên Điền và Phòng PC01 đã lập biên bản bắt người đang bị truy nã, đồng thời bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt kẻ đột nhập nhà dân trộm sợi dây chuyền vàng

Ngày 17-12, Công an xã A Dơi (tỉnh Quảng Trị) cho biết thực hiện sự phân công của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, điều tra viên Công an xã này đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Thương (25 tuổi, ngụ thôn Xa Doan, xã A Dơi) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

- Ảnh 2.

Đối tượng trộm sợi dây chuyền vàng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Công an xã A Dơi

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 12-9, lợi dụng lúc gia đình ông Nguyễn Thanh L. (ngụ thôn Xa Doan) đi vắng, Hồ Văn Thương đã lén lút đột nhập vào nhà và chiếm đoạt 1 sợi dây chuyền vàng 23K. Sợi dây chuyền này có trọng lượng 2 chỉ, trị giá 22,8 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Thương theo đúng quy định pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an xã A Dơi khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm để góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.


Tin liên quan

Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

Những kẻ trốn nã sập bẫy tại biên giới Tây Ninh thế nào?

(NLĐO) - Những kẻ trốn lệnh truy nã thậm chí thay tên đổi họ nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy bắt từ công an.

Bắt giữ đối tượng trốn nã trong đường dây mua bán heroin

(NLĐO) - Dù đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch Lào để che giấu thân phận, Đinh Văn Tuấn vẫn bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ sau gần 3 năm lẩn trốn.

Về quê ăn Tết, kẻ giao cấu với trẻ em rồi trốn nã bị tóm gọn

(NLĐO) - Thanh bị lực lượng chức năng tóm gọn khi trở về quê ăn Tết sau gần 1 năm trốn lệnh truy nã ở Bình Dương.

