Pháp luật

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một phụ nữ đã nói em trai lập 9 công ty để thực hiện hành vi phạm pháp, chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia để hưởng lợi

Vừa qua, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Mai Vũ Minh (SN 1993), Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Đại) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Khoảng cuối năm 2023, Mai Trà My (chị gái của Mai Vũ Minh) nói Minh đứng ra thành lập các công ty tại Việt Nam, mở tài khoản ngân hàng đứng tên công ty (gồm tài khoản USD và VND) để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. 

Sau khi tiền về tài khoản USD, Minh đến ngân hàng đổi sang tiền Việt Nam, rút tiền mặt hoặc chuyển khoản theo chỉ đạo của My cho các cá nhân khác tại Việt Nam. Minh được hưởng 2% trên tổng số tiền giao dịch.

Công an TPHCM truy nã một phụ nữ rửa tiền qua Campuchia - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"

Từ tháng 10-2023 đến tháng 4-2024, Minh sử dụng thông tin cá nhân để thành lập 9 công ty theo yêu cầu của My, đăng ký tại nhiều địa chỉ khác nhau ở TPHCM. Các công ty này không có hoạt động kinh doanh thực tế, chỉ dùng để nhận và chuyển tiền.

Trong thời gian từ ngày 15-12-2023 đến 11-3-2024, Minh sử dụng 3 công ty do mình đứng tên để nhận tiền từ các doanh nghiệp nước ngoài, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của My.

Cụ thể, lần thứ nhất, ngày 15-12-2023, Minh nhận 301.895 USD vào tài khoản Công ty TNHH Suzhou United Pharmatech. Minh bán số ngoại tệ này, thu được hơn 7,26 tỉ đồng, sau đó chuyển phần lớn tiền cho chị gái theo chỉ đạo. Minh được trả công 143 triệu đồng.

Lần thứ hai, vào ngày 11-3-2024, Minh nhận 172.758 USD vào tài khoản Công ty TNHH Sarex Organics PVT Ltd, đổi được hơn 4,22 tỉ đồng. Số tiền này tiếp tục được chuyển đến tài khoản theo sự chỉ đạo của My và Minh được trả công 84 triệu đồng.

Lần thứ ba, ngày 11-3-2024, Minh nhận khoảng 314.604 USD vào tài khoản Công ty TNHH Sungsan Electronics & Communications Co Ltd, đổi được hơn 7,7 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền cho My và các tài khoản khác theo yêu cầu, Minh được trả công 154,4 triệu đồng.

Tổng cộng, Minh đã thực hiện 3 lần giao dịch với số tiền nhận từ nước ngoài là 789.057 USD, sau khi quy đổi được hơn 19,18 tỉ đồng và hưởng lợi 383,414 triệu đồng.

Ngoài ra, Minh còn thực hiện việc chuyển tiền trái phép qua Campuchia cho Mai Trà My thông qua Công ty Thực phẩm Vua. 

Minh nhiều lần rút, tổng cộng 10 tỉ đồng, từ tài khoản cá nhân, mang tiền giao tại Công ty Thực phẩm Vua để chuyển qua Campuchia cho My. 

Quá trình điều tra, Mai Vũ Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Riêng Mai Trà My cùng chồng là người Nigeria hiện đang bỏ trốn, Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với vợ chồng Mai Trà My.


