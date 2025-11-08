Cà Mau: Xử phạt người đăng lại video có nội dung sai sự thật

Ngày 8-11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.L. (48 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Công an triển khai quyết định xử phạt đối với L. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, L. sử dụng tài khoản TikTok đăng tải lại các video có nội dung sai sự thật, xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan việc tinh gọn bộ máy hành chính, đưa tin sai lệch bản chất các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm…

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin không chính xác cũng như thông tin chưa được kiểm chứng; tránh gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.







