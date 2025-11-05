VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Du lịch xanh
image

Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Ngày hội cua Cà Mau

Tin-ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 hứa hẹn sẽ thu hút đông du khách trong và ngoài nước bởi nhiều hoạt động, trò chơi dân gian hấp dẫn

Video liên quan

Những trải nghiệm thú vị khi đến Đất Mũi Cà Mau

Những trải nghiệm thú vị khi đến Đất Mũi Cà Mau

Du lịch xanh 26/10/2025
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp định vị thương hiệu du lịch

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau gợi ý giải pháp định vị thương hiệu du lịch

Tiêu điểm 28/09/2025
Những đặc sản trứ danh ở Cà Mau khiến du khách khó bỏ qua

Những đặc sản trứ danh ở Cà Mau khiến du khách khó bỏ qua

Du lịch xanh 25/05/2025

Ngày 5-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp thông tin về Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025; sự kiện "Xin chào Cà Mau".

Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Ngày hội cua Cà Mau - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin đến báo chí

Thông tin đến các đại biểu, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho hay Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" là sự kiện quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Ngày hội cua Cà Mau - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí

Chương trình lễ khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên (Cà Mau). Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức không gian trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua; sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP với quy mô hơn 310 gian hàng; tổ chức cuộc thi "xác lập kỷ lục" về cua Cà Mau cùng các trò chơi dân gian, như: bắt cua nhanh, trói cua nhanh và đua cua…

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cho biết sự kiện "Xin chào Cà Mau" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại TP HCM.

"Hoạt động chính sự kiện do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP HCM tổ chức với các hoạt động gồm: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên" – ông Thánh thông tin thêm.

Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Ngày hội cua Cà Mau - Ảnh 3.

Cuộc thi đua cua tốc độ diễn ra tại Cà Mau vào năm 2022 thu hút rất đông du khách

Những sự kiện trên là dịp để Cà Mau quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường cũng như tiềm năng đầu tư và phát triển bền vững. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào Cà Mau.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí.

"Chúng ta cảm ơn, vui mừng ở đây không chỉ vì báo chí quan tâm đến nội dung để đưa tin về sự kiện mà anh em còn thể hiện sự trăn trở cho sản phẩm và ngành nghề của địa phương" – ông Sử nhấn mạnh.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo