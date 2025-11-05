Nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn tại Ngày hội cua Cà Mau

Ngày 5-11, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức họp thông tin về Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025; sự kiện "Xin chào Cà Mau".

Quang cảnh buổi họp báo cung cấp thông tin đến báo chí

Thông tin đến các đại biểu, ông Lý Vỹ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, cho hay Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 với chủ đề "Cua Cà Mau: Hương rừng – Vị biển" là sự kiện quy mô cấp tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 22-11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí

Chương trình lễ khai mạc Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 16-11 tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên (Cà Mau). Bên cạnh đó, sự kiện còn tổ chức không gian trưng bày, triển lãm thương mại ngành cua; sản phẩm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và sản phẩm OCOP với quy mô hơn 310 gian hàng; tổ chức cuộc thi "xác lập kỷ lục" về cua Cà Mau cùng các trò chơi dân gian, như: bắt cua nhanh, trói cua nhanh và đua cua…

Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Nguyễn Đức Thánh cho biết sự kiện "Xin chào Cà Mau" sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22-11 tại TP HCM.

"Hoạt động chính sự kiện do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP HCM tổ chức với các hoạt động gồm: hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; lễ hội ẩm thực Ngày hội Cua Cà Mau – năm 2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên" – ông Thánh thông tin thêm.

Cuộc thi đua cua tốc độ diễn ra tại Cà Mau vào năm 2022 thu hút rất đông du khách

Những sự kiện trên là dịp để Cà Mau quảng bá tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, du lịch, môi trường cũng như tiềm năng đầu tư và phát triển bền vững. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào Cà Mau.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan báo chí.

"Chúng ta cảm ơn, vui mừng ở đây không chỉ vì báo chí quan tâm đến nội dung để đưa tin về sự kiện mà anh em còn thể hiện sự trăn trở cho sản phẩm và ngành nghề của địa phương" – ông Sử nhấn mạnh.



