Khách Nga nườm nượp đến Khánh Hoà nghỉ đông

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Khánh Hòa, cho biết từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác du lịch quốc tế tại Nga, Úc, Uzbekistan, Armenia, Singapore, Ý… Nhờ vậy, lượng khách đang tăng ổn định. Các tháng cuối năm vào mùa mưa, lượng khách nội địa sụt giảm nhưng bù lại lượng khách quốc tế nghỉ đông đang tăng cao.

"Chúng tôi đang triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, cũng như tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch. Cuối tháng 11 này có thêm đường bay Singapore, cuối tháng 12 có thêm đường bay Thái lan, cùng với thị trường Nga đang tốt lên. Chúng tôi hy vọng ngành du lịch hoàn thành mục tiêu cả năm 2025 đón hơn 15,7 triệu lượt khách với tổng doanh thu khoảng 69.350 tỉ đồng"- ông Quỳnh Anh cho biết.

Khách Nga nghỉ đông ở Khánh Hòa đang tăng mạnh

Qua thống kê, đến tháng 10-2025, Khánh Hòa thu hút được hơn 14,8 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 17,6%; khách nội địa ước đạt hơn 10,2 triệu lượt, tăng 15,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 60.319 tỉ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ, đạt 90,8% kế hoạch năm.

Trong đó, thị trường khách Nga, một trong những thị trường truyền thống của du lịch Khánh Hòa, đã tăng trưởng vượt bậc với 267%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách cho thấy du lịch Khánh Hòa ngày càng có chiều sâu.

Hiện nay, các hãng hàng không như: Azur Air, Aeroflot, Ikar Airlines, IrAero Airlines, Red Wings, Nordwind của Nga cùng Vietjet Air của Việt Nam đã nối lại đường bay từ Nga đến Cam Ranh. Đến nay, có hơn 32 chuyến bay/tuần từ các thành phố lớn của Nga đến Khánh Hòa.

Các chuyến bay sẽ tăng lên trong mùa cao điểm du lịch cuối năm. Thời gian lưu trú trung bình của khách Nga tại Khánh Hòa dự kiến từ 7 đêm trở lên.

Khánh Hòa bước vào mùa du lịch nghỉ đông của các nước Nga, Đông Âu

Ngoài khách Nga, thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hãng Aero K Airlines (Hàn Quốc) sẽ tái khai thác chặng Cheongju - Cam Ranh từ ngày 14-11; Scoot Air bắt đầu khai thác đường bay Singapore - Cam Ranh từ ngày 21-11; Hainan Airlines (Trung Quốc) mở đường bay Hải Khẩu - Cam Ranh từ ngày 24-11; Parata Air (Hàn Quốc) khai thác đường bay Incheon - Cam Ranh từ ngày 26-11; Vietjet Air khai thác chặng Bangkok - Cam Ranh từ ngày 15-12.

Đây sẽ là những thị trường khách quốc tế dồi dào, giúp ngành du lịch Khánh Hòa bứt phá khi bước vào kỳ nghỉ đông năm nay.