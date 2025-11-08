Khách Nga nườm nượp đến Khánh Hoà nghỉ đông

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Tiêu điểm

Khách Nga nườm nượp đến Khánh Hoà nghỉ đông

Kỳ Nam

(NLĐO)- Lượng khách Nga đến Nha Trang – Khánh Hòa nghỉ đông đang tăng mạnh, gấp 2,6 lần so với năm ngoái

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch Khánh Hòa, cho biết từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác du lịch quốc tế tại Nga, Úc, Uzbekistan, Armenia, Singapore, Ý… Nhờ vậy, lượng khách đang tăng ổn định. Các tháng cuối năm vào mùa mưa, lượng khách nội địa sụt giảm nhưng bù lại lượng khách quốc tế nghỉ đông đang tăng cao.

"Chúng tôi đang triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, cũng như tổ chức các sự kiện để thu hút khách du lịch. Cuối tháng 11 này có thêm đường bay Singapore, cuối tháng 12 có thêm đường bay Thái lan, cùng với thị trường Nga đang tốt lên. Chúng tôi hy vọng ngành du lịch hoàn thành mục tiêu cả năm 2025 đón hơn 15,7 triệu lượt khách với tổng doanh thu khoảng 69.350 tỉ đồng"- ông Quỳnh Anh cho biết.

Khánh Hòa bước vào mùa cao điểm khách trú đông - Ảnh 1.

Khách Nga nghỉ đông ở Khánh Hòa đang tăng mạnh

Qua thống kê, đến tháng 10-2025, Khánh Hòa thu hút được hơn 14,8 triệu lượt khách, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 4,6 triệu lượt, tăng 17,6%; khách nội địa ước đạt hơn 10,2 triệu lượt, tăng 15,4%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt gần 60.319 tỉ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ, đạt 90,8% kế hoạch năm.

Trong đó, thị trường khách Nga, một trong những thị trường truyền thống của du lịch Khánh Hòa, đã tăng trưởng vượt bậc với 267%. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn tốc độ tăng trưởng lượng khách cho thấy du lịch Khánh Hòa ngày càng có chiều sâu.

Hiện nay, các hãng hàng không như: Azur Air, Aeroflot, Ikar Airlines, IrAero Airlines, Red Wings, Nordwind của Nga cùng Vietjet Air của Việt Nam đã nối lại đường bay từ Nga đến Cam Ranh. Đến nay, có hơn 32 chuyến bay/tuần từ các thành phố lớn của Nga đến Khánh Hòa.

Các chuyến bay sẽ tăng lên trong mùa cao điểm du lịch cuối năm. Thời gian lưu trú trung bình của khách Nga tại Khánh Hòa dự kiến từ 7 đêm trở lên.

Khánh Hòa bước vào mùa cao điểm khách trú đông - Ảnh 2.

Khánh Hòa bước vào mùa cao điểm khách trú đông - Ảnh 3.

Khánh Hòa bước vào mùa du lịch nghỉ đông của các nước Nga, Đông Âu

Ngoài khách Nga, thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hãng Aero K Airlines (Hàn Quốc) sẽ tái khai thác chặng Cheongju - Cam Ranh từ ngày 14-11; Scoot Air bắt đầu khai thác đường bay Singapore - Cam Ranh từ ngày 21-11; Hainan Airlines (Trung Quốc) mở đường bay Hải Khẩu - Cam Ranh từ ngày 24-11; Parata Air (Hàn Quốc) khai thác đường bay Incheon - Cam Ranh từ ngày 26-11; Vietjet Air khai thác chặng Bangkok - Cam Ranh từ ngày 15-12.

Đây sẽ là những thị trường khách quốc tế dồi dào, giúp ngành du lịch Khánh Hòa bứt phá khi bước vào kỳ nghỉ đông năm nay.

Tin liên quan

Thêm 2 thành phố đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

Thêm 2 thành phố đưa khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

(NLĐO)- Từ ngày 11-10, máy bay thân rộng 3 hàng ghế từ 2 thành phố Kazan và Krasnoyarsk sẽ đưa du khách Nga bay thẳng đến Khánh Hòa

Hàng không Nordwind đưa khách Nga đến Khánh Hòa sau 5 năm tạm ngưng

(NLĐO) - Tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đón chuyến bay thẳng đầu tiên của hãng hàng không quốc tế Nordwind từ Nga đến Cam Ranh sau hơn 5 năm ngừng khai thác

Nồng nhiệt đón khách Nga bay thẳng đến Nha Trang

(NLĐO) - Chiều 17-3, chuyến bay thẳng đầu tiên đưa du khách Nga trở lại Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa đón tiếp trọng thị

Phó giám đốc Khánh Hòa Sở Văn hóa Du lịch quốc tế khách nghỉ đông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo