Clip: Cầu thủ Việt kiều Viktor Lê tỏa sáng ở trận derby xứ Nghệ

CLB Sông Lam Nghệ An cùng Hà Tĩnh tạo nên màn so tài kịch tính, mãn nhãn khán giả sân Vinh tối 21-9. Sau khi Justin Julian García ghi bàn mở tỉ số cho Sông Lam Nghệ An ở phút thứ 7, đội chủ nhà còn hưởng lợi thế lớn nhờ chơi hơn người từ phút 15.

Trong 75 phút còn lại của trận đấu, Hà Tĩnh chỉ còn 10 người trên sân vì Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ đỏ, bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, cầu thủ Việt kiều Viktor Lê đã kịp tỏa sáng, chuộc lỗi cho đồng đội bằng pha lập công ở phút 54, ấn định kết quả hòa chung cuộc 1-1 cho đội khách.

Sông Lam Nghệ An và Hà Tĩnh - Clip: FPT Play