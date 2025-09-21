CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Vượt qua đội chủ nhà Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 ở vòng 4 V-League 2025-2026 tối 21-9, CLB Công an TP HCM tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng

Becamex TP HCM và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Sau gần 3 năm, bóng đá TP HCM mới lại diễn ra trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố. Trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ), CLB Công an TP HCM có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Becamex TP HCM.

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm- Ảnh 1.

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm- Ảnh 2.

Tiến Linh "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc

Sở hữu nòng cốt lực lượng hùng hậu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức biết cách kiểm soát thế trận, chiếm quyền kiểm soát bóng và tấn công lấn át Becamex TP HCM. Từ tình huống đánh biên, Raphael Alemão kiến tạo giúp Nguyễn Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Có lợi thế dẫn bàn sớm, các cầu thủ Công an TP HCM thêm phần tự tin. Đội khách triển khai các pha phối hợp nhỏ ở khu vực trung tuyến, chồng biên khoét vào hai hành lang cánh của đối phương và tạo nên nhiều tình huống dứt điểm sắc bén.

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm- Ảnh 3.

Tài năng trẻ Văn Bình tạo "siêu phẩm" đánh bại Becamex TP HCM

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm- Ảnh 4.

Quang Hùng chơi "lăn xả" trong ngày tái đấu đội bóng cũ

Đầu hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh hóa "tội đồ" khi phản lưới nhà sau tình huống phạt góc của Becamex TP HCM. Song với lối chơi rời rạc, nghèo tính sáng tạo, đội chủ sân Gò Đậu không thể lật ngược tình thế mà còn phải nhận thêm hai bàn thua.

Hai pha lập công của Quốc Cường (phút 59) và Văn Bình (phút 83) thể hiện sự ăn ý khi triển khai tấn công bên phía Công an TP HCM. Kết quả thắng 3-1 giúp thầy trò ông Lê Huỳnh Đức có 10 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng V-League.

Trong khi đó, Becamex TP HCM nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và rơi xuống thứ 10 bảng xếp hạng với 3 điểm sau 4 vòng đã đấu.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

Hấp dẫn trận derby TP HCM

Hấp dẫn trận derby TP HCM

Màn so tài giữa hai đội Công an TP HCM và Becamex TP HCM trên sân Gò Đậu, thuộc vòng 4 V-League rất đáng xem

Đội Công an TP HCM suýt thắng đương kim vô địch V-League

(NLĐO) - Tiếp đón Nam Định ở vòng 6 V-League 2025-2026 tối 13-9, CLB Công an TP HCM lấn lướt, phản công sắc nét song bị cầm hòa 0-0

CLB Công an TP HCM quyết có điểm trước Nam Định

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội chủ sân Thống Nhất nhận 3 thất bại và 2 trận hòa trước Nam Định

CLB Công an TP HCM CLB Becamex TP HCM Nguyễn Tiến Linh Lê Huỳnh Đức Derby TP HCM V-League 2025-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo