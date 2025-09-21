CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 3 năm

Becamex TP HCM và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Sau gần 3 năm, bóng đá TP HCM mới lại diễn ra trận derby giữa hai đội bóng cùng thành phố. Trên sân Gò Đậu (Bình Dương cũ), CLB Công an TP HCM có màn trình diễn xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước chủ nhà Becamex TP HCM.

Tiến Linh "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc

Sở hữu nòng cốt lực lượng hùng hậu, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức biết cách kiểm soát thế trận, chiếm quyền kiểm soát bóng và tấn công lấn át Becamex TP HCM. Từ tình huống đánh biên, Raphael Alemão kiến tạo giúp Nguyễn Tiến Linh bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ.

Có lợi thế dẫn bàn sớm, các cầu thủ Công an TP HCM thêm phần tự tin. Đội khách triển khai các pha phối hợp nhỏ ở khu vực trung tuyến, chồng biên khoét vào hai hành lang cánh của đối phương và tạo nên nhiều tình huống dứt điểm sắc bén.

Tài năng trẻ Văn Bình tạo "siêu phẩm" đánh bại Becamex TP HCM

Quang Hùng chơi "lăn xả" trong ngày tái đấu đội bóng cũ

Đầu hiệp 2, Nguyễn Tiến Linh hóa "tội đồ" khi phản lưới nhà sau tình huống phạt góc của Becamex TP HCM. Song với lối chơi rời rạc, nghèo tính sáng tạo, đội chủ sân Gò Đậu không thể lật ngược tình thế mà còn phải nhận thêm hai bàn thua.

Hai pha lập công của Quốc Cường (phút 59) và Văn Bình (phút 83) thể hiện sự ăn ý khi triển khai tấn công bên phía Công an TP HCM. Kết quả thắng 3-1 giúp thầy trò ông Lê Huỳnh Đức có 10 điểm và vươn lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng V-League.

Trong khi đó, Becamex TP HCM nhận thất bại thứ 3 liên tiếp và rơi xuống thứ 10 bảng xếp hạng với 3 điểm sau 4 vòng đã đấu.