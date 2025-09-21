HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Tiến Linh vui buồn xen lẫn khi gặp lại Becamex TP HCM

Tin - ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Trong chiến thắng 3-1 của CLB Công an TP HCM, Tiến Linh là người mở tỉ số nhưng cũng giúp Becamex TP HCM có bàn gỡ hoà 1-1.

img

Chiều ngày 21-9, CLB Becamex TP HCM tiếp đón CLB Công an TP HCM. Trận đấu trên sân Gò Đậu, tâm điểm trận đấu là màn trở lại của biểu tượng một thời của đội bóng đất Thủ - Tiến Linh

img

Ở ngày trở lại mái nhà xưa, quyết tâm giúp Công an TP HCM giành chiến thắng giúp Tiến Linh sớm có bàn mở tỉ số ở phút thứ 7

img

Việc xé lưới đội bóng cũ không mấy vui vẻ, bàn thắng này cũng giúp Linh dứt mạch tịt ngòi kéo dài trong 3 trận

img

Ngoài bàn thắng này, Tiến Linh còn góp dấu giày vào bàn thắng khác nhưng thuộc về đội bóng cũ, Becamex TP HCM

img

Ở phút 47, Minh Trọng thực hiện phạt góc bên cánh phải, Văn Anh bay người đánh đầu mang về bàn gỡ hoà. Tình huống này, bóng vô tình chạm chân Tiến Linh khiến Patrick Lê Giang không thể cứu nguy

img

Tuy nhiên, bỏ qua bàn thua này, CLB CA TP HCM vẫn thể hiện một hàng công sắc sảo ở khoảng thời gian còn lại

img

Lần lượt, Quốc Cường (19)

img

Văn Bình (27) giúp CLB CA TP HCM giành chiến thắng 3-1

img

Sau trận đấu, HLV Anh Đức thừa nhận: "Tiến Linh là cầu thủ tốt trong vòng 16,50 m. Không riêng gì trận này, trận gặp CLB Hà Nội cũng chọn thời điểm tốt và ghi bàn. Ở trận này, Becamex TP HCM phối hợp cũng tốt nhưng đối thủ tận dụng tốt hơn. Nhìn chung cả hai đội đều tốt, tôi cũng hài lòng về đội của mình".



Hấp dẫn trận derby TP HCM

Hấp dẫn trận derby TP HCM

Màn so tài giữa hai đội Công an TP HCM và Becamex TP HCM trên sân Gò Đậu, thuộc vòng 4 V-League rất đáng xem

CLB Trường Tươi Đồng Nai bị đội TP HCM chia điểm kịch tính

(NLĐO) - Trận thư hùng giữa 2 đội Trường Tươi Đồng Nai và TP HCM đã mang đến cảm xúc thú vị với màn rượt đuổi tỉ số 2-2 trong 45 phút cuối

Nguyễn Filip trượt dài phong độ

Hai sai lầm đáng trách của thủ môn Nguyễn Filip khiến CLB Công an Hà Nội đánh rơi chiến thắng trong lượt trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025-2026.

    Thông báo