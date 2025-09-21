HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

HLV Huỳnh Đức tiết lộ kế hoạch cho Tiến Linh rèn luyện mỗi ngày

Tin - clip, ảnh: Quốc An

(NLĐO) - Sau chiến thắng 3-1 trước CLB Becamex TP HCM, HLV Huỳnh Đức đã có những chia sẻ và tiết lộ kế hoạch tập luyện cho Tiến Linh.

HLV Huỳnh Đức phát biểu sau trận thắng 3-1 trước chủ nhà Becamex TP HCM

CLB Công an TP HCM có chuyến hành quân thuận lợi trên sân nhà đội bóng đất Thủ (cũ), khi Tiến Linh sớm mở tỉ số trận đấu, dứt mạch "tịt ngòi" sau 3 trận.

Khoảng thời gian còn lại, đoàn quân của HLV Huỳnh Đức có thêm 2 bàn của Nguyễn Thái Quốc Cường, Bùi Văn Bình. Bàn danh dự của Becamex TP HCM là pha phản lưới nhà của Tiến Linh.

Sau trận đấu, HLV Huỳnh Đức chia sẻ về chiến thắng của đội: "Tinh thần chơi của đội rất tốt, với thái độ như những chiến binh. Một số cầu thủ chơi rất nhiệt, sự đoàn kết đã giúp họ đạt được chiến thắng".

HLV Huỳnh Đức tiết lộ kế hoạch tập luyện cho Tiến Linh - Ảnh 1.

HLV Huỳnh Đức bật mí có kế hoạch phát triển mỗi ngày cho Tiến Linh

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, Huỳnh Đức là một trong những tiền đạo hàng đầu và ông cũng bật mí bản thân đã và đang có những kế hoạch giúp Tiến Linh tiến bộ, phát triển hơn nữa.

"Với Tiến Linh, tôi có kế hoạch huấn luyện mỗi ngày. Cả Văn Bình, các ngoại binh cũng giúp họ có cảm giác bóng, dứt điểm cầu môn nhiều hơn, xử lý tinh tế và bình tĩnh hơn" - HLV CA TP HCM bày tỏ.

Về chân sút trẻ Văn Bình, người ấn định chiến thắng 3-1, HLV Huỳnh Đức nói thêm: "Bình hơi ngợp, chưa thể hiện được sức trẻ. Việc có bàn thắng sẽ giúp cậu ấy có cảm giác thi đấu tốt hơn nữa".




Huỳnh Đức bênh vực Tiến Linh khi "tịt ngòi"

Huỳnh Đức bênh vực Tiến Linh khi "tịt ngòi"

(NLĐO) - Tối 13-9, CLB CA TP HCM có trận hòa không bàn thắng trước đương kim vô địch V-League Nam Định sau 90 phút trên sân Thống Nhất.

Huỳnh Đức đồng cảm với Tiến Linh khi tiền đạo số 1 "tịt ngòi"

(NLĐO) - Trong ngày CLB CA TP HCM thắng sát nút 1-0 HAGL, Tiến Linh lại phung phí nhiều cơ hội đến lúc bị thay ra ở phút 88 tại vòng 3 tối 28-8.

Sự trở lại đầy ấn tượng của HLV Lê Huỳnh Đức

(NLĐO) - Đánh bại Hà Nội FC 2-1, HLV Lê Huỳnh Đức đã có chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng CLB Công an TP HCM

