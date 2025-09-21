Nguyễn Tiến Linh nói gì khi "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Nguyễn Tiến Linh nói gì khi "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc?

Tường Phước (Ảnh: Quốc An)

(NLĐO) - Nguyễn Tiến Linh tiếp tục gia tăng số bàn thắng tại V-League 2025-2026 khi lập công vào lưới đội bóng cũ ở trận derby TP HCM trên sân Gò Đậu tối 21-9

Becamex TP HCM và Công an TP HCM - Clip: FPT Play

Nguyễn Tiến Linh tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức tin tưởng giao trọng trách "thủ lĩnh", làm nhiệm vụ ghi bàn trong lần so tài Becamex TP HCM thuộc vòng 4 V-League 2025-2026. Trước khi chạm trán đội bóng cũ, Tiến Linh "tịt ngòi" 3 trận đấu liên tiếp và chỉ vỏn vẹn 1 lần lập công.

Nguyễn Tiến Linh nói gì khi "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc? - Ảnh 1.

Tiến Linh không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ

Xông xáo, nhiệt huyết, lên công về thủ đều đặn, đóng vai trò cầu nối giữa các tuyến, chân sút sinh năm 1997 gốc Hải Dương thi đấu nổi bật xuyên suốt trận derby TP HCM. Sau khi ghi bàn mở tỉ số cho CLB Công an TP HCM ở hiệp 1, Tiến Linh cũng góp phần giúp đối phương gỡ hòa khi phản lưới nhà ở đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, với đấu pháp chiến thuật hợp lý, tạo nên thế trận lấn lướt đối thủ, Công an TP HCM đã giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Thắng đội bóng cũ cũng giúp thầy trò ông Lê Huỳnh Đức tạm vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng với 10 điểm.

Nguyễn Tiến Linh nói gì khi "đốt lưới" đội bóng cũ và mới cùng lúc? - Ảnh 2.

Tiến Linh trở thành tâm điểm trận derby TP HCM

Sau trận, Tiến Linh chia sẻ cảm xúc: "Tôi vui khi toàn đội thi đấu nỗ lực và giành chiến thắng chung cuộc. So tài và chiến thắng trước đội bóng cũ cũng tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong tôi. Becamex TP HCM (CLB Bình Dương cũ) là nơi đào tạo tôi nên tôi hy vọng đội bóng sẽ hoàn thành mục tiêu thi đấu đề ra trước mùa giải".

Tiền đạo chủ lực của CLB Công an TP HCM cũng cho biết đang có sự hòa nhập tốt, làm quen đấu pháp chiến thuật ở đội bóng mới và hy vọng sẽ duy trì phong độ để tiếp tục mang lại những trận thắng mãn nhãn khán giả nhà.

Diễn ra cùng ngày, CLB Sông Lam Nghệ An bị Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 trong trận derby xứ Nghệ. Đây cũng là trận đấu thứ 4 thuộc vòng 4 V-League 2025-2026 có kết quả bất phân thắng bại.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tin liên quan

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 2 năm

CLB Công an TP HCM thắng trận derby sau gần 2 năm

(NLĐO) - Vượt qua đội chủ nhà Becamex TP HCM với tỉ số 3-1 ở vòng 4 V-League 2025-2026 tối 21-9, CLB Công an TP HCM tạm vươn lên nhì bảng xếp hạng

Hấp dẫn trận derby TP HCM

Màn so tài giữa hai đội Công an TP HCM và Becamex TP HCM trên sân Gò Đậu, thuộc vòng 4 V-League rất đáng xem

Nguyễn Tiến Linh chia tay CLB Becamex TP HCM

(NLĐO) - Trước thềm mùa giải mới, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh bất ngờ chia tay CLB Bình Dương (CLB Becamex TP HCM) để tìm bến đỗ mới

Nguyễn Tiến Linh CLB Công an TP HCM CLB Becamex TP HCM HLV Lê Huỳnh Đức V-League 2025-2026 đốt lưới nhà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo