CLIP: Cây mai vàng tiền triệu mới mua đã bị trộm giữa đêm

Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Hai thanh niên đi xe máy đã ngang nhiên trộm chậu mai tiền triệu của một hộ dân ở Cà Mau mới mua về để chưng Tết.

Sáng 16-2, chị Lê Phương Quyên (ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) cho biết gia đình chị vừa bị mất trộm chậu mai vàng mới mua để trang trí dịp Tết.

Hai kẻ trộm chậu mai vàng. Ảnh cắt ra từ clip

Theo chị Quyên, ngày 14-2, chậu mai được vợ chồng chị mua tại chợ hoa với giá 1 triệu đồng rồi đặt trước vỉa hè nhà để chuẩn bị chưng trong những ngày Tết. Tuy nhiên, đến rạng sáng 15-2 thì chậu mai vàng bị kẻ trộm lấy mất.

Camera an ninh của gia đình ghi lại cho thấy khoảng 1 giờ 45 phút ngày 15-2, hai thanh niên chở nhau trên xe máy xuất hiện trước nhà chị Quyên. 

Cả 2 thanh niên đều đội nón trắng, mặc áo khoác màu xanh và màu xám. Sau khi chạy chậm quan sát, phát hiện chậu mai để phía trước, 2 thanh niên chạy qua một đoạn rồi quay đầu xe.

Người ngồi sau nhanh chóng nhảy xuống, bê chậu mai đặt lên xe, sau đó cả 2 lập tức rời khỏi hiện trường trong tích tắc.

Chị Quyên cho biết gia đình rất bức xúc vì hành vi táo tợn của 2 đối tượng, nhất là thời điểm cận Tết khi ai cũng mong có chậu mai đẹp để đón xuân.

