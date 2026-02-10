Bất ngờ về thủ phạm trộm hơn 350 triệu đồng của người phụ nữ ở Cần Thơ

Trước đó, vào ngày 22-1, Công an phường Bình Thủy tiếp nhận tin báo của bà T.T.L về việc bị mất trộm tiền và tài sản (ước tính hơn 350 triệu đồng) .

Đ. trộm tiền của mẹ ruột và chơi game thua hết

Ngay sau khi tiếp nhận, công an phường tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là T.H.Đ (SN 1992; con ruột bà L.), ở sát vách nhà.

Tại cơ quan công an, Đ. thừa nhận bản thân không có nghề nghiệp ổn định nhưng nghiện chơi game và bị thua sạch tiền.

Vào khoảng tháng 6-2025, Đ. đã lấy trộm chìa khóa cửa sắt của bà L. Lợi dụng buổi sáng mẹ ruột đi chợ, Đ. mở cửa sau vào phòng ngủ của vợ chồng bà L. tìm tài sản để trộm cắp.

Sau nhiều lần trộm, Đ. đã lấy được tổng cộng số tiền hơn 350 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và chuyển vào tài khoản ngân hàng để chơi game.