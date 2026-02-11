HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ trộm 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng

Đức Anh

(NLĐO) - Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, tạm giam 6 đối tượng liên quan đường dây trộm khoảng 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng.

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ trộm hàng nghìn con chó xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Vụ trộm 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng - Ảnh 1.

Chân dung 6 đối tượng trộm chó

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1984, trú tại 55 Lữ Gia, phường Thống Nhất); Trần Minh Báu (SN 1985, trú tại phường Pleiku); Phạm Minh Phúc (SN 1989, trú tại phường Pleiku); Nguyễn Văn Đức (SN 1989, trú tại phường Diên Hồng); Trần Văn Toàn (SN 1986; trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986, em trai của Hoan).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã thực hiện nhiều vụ trộm chó với số lượng khoảng 5.200 con, tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỉ đồng.

Cơ quan công an xác định, nhóm của Hoan thu gom chó trộm được rồi bán cho Toàn với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Sau đó, Toàn vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch. Ngoài ra, một số con chó bị chết được bán cho các quán thịt chó tại phường Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku… với giá từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Rạng sáng 7-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an phường Thống Nhất và các đơn vị liên quan tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để trộm chó cùng 43 con chó còn sống.

Vụ trộm 5.200 con chó, thu lợi bất chính 2,6 tỉ đồng: Khởi tố, tạm giam 6 đối tượng - Ảnh 3.

Tang vật chó bị trộm

Hiện phần lớn số chó này đã được Phòng Cảnh sát Hình sự làm thủ tục trao trả lại cho người dân.

