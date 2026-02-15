HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung nam thanh niên “bảnh tỏn” nhưng trộm cùng lúc 51 ĐTDĐ ở TPHCM

G.Nam

(NLĐO) - Việc nhanh chóng khám phá vụ án ngay trước Tết góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản người dân trên địa bàn phường Thông Tây Hội

Sau hơn 3 giờ truy xét, Công an phường Thông Tây Hội phối hợp Tổ công tác số 7 và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Công an phường Thông Tây Hội bắt giữ đối tượng sau 3 giờ truy xét

Trước đó, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 14-2 (27 Tết), anh Vũ Văn Chiến (SN 1980, quê Hưng Yên), chủ cửa hàng điện thoại tại số 2 Lê Văn Thọ, phường Thông Tây Hội, đến công an trình báo bị kẻ gian cắt khóa, đột nhập lấy trộm 51 điện thoại di động đã qua sử dụng, 1 máy tính bảng và 1 laptop MacBook. Tổng giá trị tài sản ước tính hơn 100 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng tổ chức xác minh, truy xét. Sau hơn 3 giờ, cơ quan chức năng xác định Lê Trần Đức Anh (SN 1998, quê Hưng Yên) có liên quan. Làm việc với công an, Đức Anh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng trên.

- Ảnh 2.

Đối tượng Lê Trần Đức Anh cùng tang vật

Công an phường Thông Tây Hội đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Việc nhanh chóng khám phá vụ án ngay trước Tết góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ tài sản người dân trên địa bàn.

trộm cắp điện thoại an ninh trật tự công an phường
