Pháp luật

Công an TPHCM bắt giữ 2 đối tượng trộm chó

Anh Vũ

(NLĐO) - Phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, 2 đối tượng dùng súng điện bắn rồi bắt bỏ vào bao mang đi tiêu thụ

Ngày 14-2, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Hoàng Đông (31 tuổi, quê TP Cần Thơ) và Nguyễn Hữu Thành (31 tuổi, ngụ TPHCM) về tội trộm cắp tài sản.

Công an TPHCM bắt hai người trộm chó gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Thành và Trần Hoàng Đông tại cơ quan công an.

Theo điều tra, rạng sáng 26-1, Đông và Thành rủ nhau đi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài. Đông chuẩn bị súng điện tự chế, còn Thành điều khiển xe máy, mang bao ni-lông và gắn biển số giả nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khi đến trước một căn nhà ở đường 12, phường An Khánh, phát hiện chó của người dân không có người trông giữ, 2 đối tượng dùng súng điện bắn, bắt bỏ vào bao tải mang đi tiêu thụ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã bắt giữ Đông và Thành. Tại cơ quan công an, cả2 đã thừa nhận hành vi sai phạm.

Công an TPHCM đề nghị người dân nâng cao ý thức quản lý, trông giữ tài sản, vật nuôi; chủ động lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera giám sát và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Mọi hành vi vi phạm pháp luật, sử dụng công cụ nguy hiểm để thực hiện hành vi phạm tội sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an TPHCM bắt hai người trộm chó gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Dụng cụ để Đông và Thành trộm chó.

