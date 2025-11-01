Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 35 người chết, mất tích, đợt mưa mới có thể lên tới 700 mm

Theo báo cáo nhanh tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường từ các địa phương đến 8 giờ 30 ngày 1-11, mưa lũ đã khiến 29 người chết (Huế 12, Đà Nẵng 11, Quảng Trị 4, Lâm Đồng 2), 6 người mất tích (Quảng Trị 1, Huế 1, Đà Nẵng 4); 43 người bị thương (Quảng Trị 3, Huế 1, Đà Nẵng 31, Quảng Ngãi 8).



Mưa lũ lịch sử ở miền Trung khiến 35 người chết, mất tích

Mưa lũ khiến 91 nhà bị sập, cuốn trôi (Đà Nẵng 78, Quảng Ngãi 13); 181 nhà bị hư hỏng (Đà Nẵng 96, Quảng Ngãi 74, Lâm Đồng 11). Hiện còn 22.119 nhà bị ngập (Hà Tĩnh 1.705, Quảng Trị 3.608, Huế 11.573, Đà Nẵng 4.600, Lâm Đồng 633), tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản hết ngập.

4.946 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại (Quảng Trị 101 ha, Huế 330 ha, Đà Nẵng 471 ha, Quảng Ngãi 167 ha; Lâm Đồng 3.877 ha); 53 ha cây trồng lâu năm và 29 ha cây trồng hàng năm tại Quảng Ngãi bị thiệt hại; 795 ha cây ăn quả bị thiệt hại (Huế 255 ha, Quảng Ngãi 5 ha, Lâm Đồng 535 ha).

22.288 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quảng Trị 31, Huế 7.029, Đà Nẵng 7.999, Quảng Ngãi 3.6803, Lâm Đồng 3.549).

Hiện còn 44 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, trong đó có 23 vị trí trên hệ thống quốc lộ do Bộ Xây dựng quản lý, bao gồm: 13 vị trí tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây (dự kiến ngày 1-11 sẽ thông tuyến), 7 vị trí trên Đường Trường Sơn Đông (dự kiến ngày 1-11 sẽ thông tuyến)… Còn 97.090 khách hàng mất điện.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 1-11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 17 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông.

Từ ngày 1-11 đến sáng ngày 3-11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to phổ biến 200-450 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm; khu vực Nam Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 150 mm/3 giờ).



Từ 1-11 đến 5-11, trên các sông từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ; lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên lại. Đỉnh lũ thượng lưu sông Cả (Nghệ An) lên trên mức báo động 1, hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức báo động 1 đến báo động 2; sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), các sông từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3.