Đại tướng Lương Tam Quang chỉ đạo cấp bách cứu dân vùng lũ miền Trung

Ngày 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có công điện gửi thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương về ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ, giúp đỡ nhân dân.



Lực lượng chức năng giúp đỡ người dân vùng lũ. Ảnh: Trần Thường

Theo nội dung công điện, những ngày qua các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa lũ và sạt lở diễn biến hết sức phức tạp, đe dọa an ninh, an toàn, tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Trong những ngày tới, dự báo tình hình thiên tai, lũ lụt còn phức tạp, Đại tướng Lương Tam Quang yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai.

Trước mắt, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung cao nhất cho nhiệm vụ cấp bách là cứu dân, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết, trước hết; rà soát, cảnh báo và di dời ngay các hộ dân ở vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; tuyệt đối không để bất cứ người dân nào bị đói rét, bị cô lập mà không có hỗ trợ kịp thời, chủ động bảo đảm chỗ ở tạm an toàn, nước sạch, thuốc men, chăm sóc y tế, đặc biệt cho người già, phụ nữ, trẻ em…

Tiếp theo, công an các đơn vị, địa phương cần huy động mọi nguồn lực hỗ trợ khắc phục ngay hậu quả thiên tai với tinh thần nước rút đến đâu, làm sạch đến đó, tích cực xử lý hậu quả thiên tai, bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Đại tướng Lương Tam Quang cũng yêu cầu lực lượng phối hợp chặt với các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, thông tin liên lạc; kịp thời thống kê thiệt hại, chủ động hỗ trợ trước cho người khó khăn nhất, ưu tiên khôi phục trường học, trạm y tế, các công trình dân sinh cấp thiết để bà con sớm trở lại đời sống bình thường.

"Tôi tin tưởng rằng, với trái tim nóng, bàn tay ấm và sự gắn bó máu thịt với nhân dân, các đồng chí sẽ tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ"- Đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ trong Công điện.