"Trái tim miền Trung" đến vùng rốn lũ của Đà Nẵng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

"Trái tim miền Trung" đến vùng rốn lũ của Đà Nẵng

Trần Thường - Hải Định

(NLĐO) – Sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của chương trình "Trái tim miền Trung" đã khiến nhiều người dân vùng rốn lũ xúc động.

Ngày 31-10, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động thực hiện đã đến với bà con nhân dân trên địa bàn các xã Thượng Đức và xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng xúc động nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung"

Đây là 2 xã nằm ven sông Vu Gia, Thu Bồn - vùng rốn lũ của TP Đà Nẵng, bị ngập rất nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại xã Thượng Đức, Báo Người Lao Động đã trao 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất (gồm 600.000 đồng và phần quà trị giá 400.000 đồng) cho các trường hợp khó khăn, mất mát do mưa lũ vừa qua.

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại nhà văn hóa thôn Đại An (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) để chờ nhận quà từ chương trình "Trái tim miền Trung"

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 2.

Có đến 90% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã Thượng Đức bị ngập nặng. Đến chiều 31-10, điện thắp sáng, nước sạch tại xã vẫn chưa có

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 3.

Người dân xã Thượng Đức xúc động nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung". Một suất quà có tổng trị giá 1 triệu đồng, gồm 600.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 4.

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức trao quà hỗ trợ cho người dân. Ông Kỳ đánh giá cao chương trình của Báo Người Lao Động, cho rằng đây là động lực để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 5.

Trên lớp bùn non trơn trợt, người dân xã Thượng Đức đang cố gắng khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lịch sử

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động và chương trình "Trái tim miền Trung". Ông Kỳ cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân địa phương, có đến 90% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã bị ngập nặng.

Rất nhiều nhà cửa bị lũ cuốn, sạt lở gây hư hỏng, rất nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Hiện tại, cuộc sống của người dân địa phương vô cùng khốn khó.

Báo Người Lao Động là một trong những đoàn đầu tiên đến với Thượng Đức, vùng căn cứ cách mạng. Ông Kỳ nói rằng những phần quà của Báo Người Lao Động gửi đến người dân rất kịp thời và ý nghĩa.

Ngay sau khi rời xã Thượng Đức, chương trình "Trái tim miền Trung" tiếp tục đến với người dân tại thôn 4 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Tại đây, Báo Người Lao Động đã trao tặng 52 suất quà (trị giá 52 triệu đồng) cho 52 hộ dân.

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 6.

Sau Thượng Đức, chương trình "Trái tim miền Trung" đến với rốn lũ khác của Đà Nẵng là xã Đại Lộc

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 7.

Tại đây, Báo Người Lao Động trao 52 suất quà (tổng trị giá 52 triệu đồng) cho các trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 8.

Niềm vui của một người dân xã Đại Lộc sau khi được chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 9.

Bà Lê Thị Nhung (trú thôn 4 làng Bộ Bắc, xã Đại Lộc) xúc động khi nhận quà từ chương trình. Bà Nhung là trường hợp đơn thân. Căn nhà của bà bị mưa lũ ngập sâu đến hơn 2m

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc (bìa trái) cảm ơn Báo Người Lao Động vì là một trong những đơn vị đầu tiên, tiếp cận rất sớm với khu vực để trao hỗ trợ, động viên người dân

Đến chiều 31-10, nhiều thôn xóm tại xã Đại Lộc vẫn còn ngập trong nước. Tại khu vực thôn 4 Đại Hòa (xã Đại Lộc), nơi nằm giữa 2 con sông Vu Gia, Thu Bồn nước mới rút hết vào sáng cùng ngày. Người dân tranh thủ dọn bùn non, rác thải tràn vào nhà. Trên gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, hốc hác sau 3 đêm liền đối chọi với lũ dữ.

Bà Võ Thị Vân (trú thôn 4, xã Đại Lộc) cho rằng chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ khốc liệt như vậy. "Nước quá lớn, chỉ biết lo giữ mạng sống, nhiều tài sản bị hư hỏng, trôi hết không thể cứu được", bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc, cho biết, trên địa bàn xã có 15.541 hộ thì có tới 90% hộ bị ngập sâu từ 0,5 m đến trên 2 m, xã hoàn toàn bị cô lập.

Bà My cho biết Báo Người Lao Động là đơn vị đầu tiên tiếp cận với khu vực này khi nước vừa rút sáng nay. Thay mặt chính quyền, nhân dân địa phương, bà Nguyễn Thị Trà My bày tỏ xúc động, thay mặt người dân gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Người Lao Động đã gửi những suất quà đúng thời điểm và rất quý giá.

Trái tim miền Trung đến với vùng rốn lũ của Đà Nẵng - Ảnh 11.

Tin liên quan

Mở cổng quyên góp cho "Trái tim miền Trung" trên Zalopay, kêu gọi những tấm lòng vàng

Mở cổng quyên góp cho "Trái tim miền Trung" trên Zalopay, kêu gọi những tấm lòng vàng

(NLĐO) – Báo Người Lao Động và Zalopay mở cổng quyên góp, kêu gọi những tấm lòng hướng về đồng bào vùng lũ qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Báo Người Lao Động tiếp nhận 200 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung

(NLĐO) - Tính từ ngày 30-10 đến sáng 31-10, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc

Miền Trung dự báo tiếp tục mưa lớn tới 700 mm, diễn biến phức tạp

(NLĐO) - Dự báo các tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An từ ngày 30-10 đến ngày 4-11 có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700 mm.

trái tim miền trung mưa lũ lịch sử xã Đại Lộc xã Thượng Đức rốn lũ Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo