"Trái tim miền Trung" đến vùng rốn lũ của Đà Nẵng

Ngày 31-10, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động thực hiện đã đến với bà con nhân dân trên địa bàn các xã Thượng Đức và xã Đại Lộc (TP Đà Nẵng).

Người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng xúc động nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung"

Đây là 2 xã nằm ven sông Vu Gia, Thu Bồn - vùng rốn lũ của TP Đà Nẵng, bị ngập rất nặng trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Tại xã Thượng Đức, Báo Người Lao Động đã trao 50 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất (gồm 600.000 đồng và phần quà trị giá 400.000 đồng) cho các trường hợp khó khăn, mất mát do mưa lũ vừa qua.

Từ sáng sớm, rất đông người dân đã tập trung tại nhà văn hóa thôn Đại An (xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng) để chờ nhận quà từ chương trình "Trái tim miền Trung"

Có đến 90% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã Thượng Đức bị ngập nặng. Đến chiều 31-10, điện thắp sáng, nước sạch tại xã vẫn chưa có

Người dân xã Thượng Đức xúc động nhận quà hỗ trợ từ chương trình "Trái tim miền Trung". Một suất quà có tổng trị giá 1 triệu đồng, gồm 600.000 tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 400.000 đồng

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức trao quà hỗ trợ cho người dân. Ông Kỳ đánh giá cao chương trình của Báo Người Lao Động, cho rằng đây là động lực để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt

Trên lớp bùn non trơn trợt, người dân xã Thượng Đức đang cố gắng khắc phục hậu quả của trận mưa lũ lịch sử

Ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức thay mặt địa phương gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động và chương trình "Trái tim miền Trung". Ông Kỳ cho biết đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại rất lớn cho người dân địa phương, có đến 90% nhà cửa của người dân trên địa bàn xã bị ngập nặng.

Rất nhiều nhà cửa bị lũ cuốn, sạt lở gây hư hỏng, rất nhiều tài sản của người dân bị cuốn trôi, nhiều hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Hiện tại, cuộc sống của người dân địa phương vô cùng khốn khó.

Báo Người Lao Động là một trong những đoàn đầu tiên đến với Thượng Đức, vùng căn cứ cách mạng. Ông Kỳ nói rằng những phần quà của Báo Người Lao Động gửi đến người dân rất kịp thời và ý nghĩa.

Ngay sau khi rời xã Thượng Đức, chương trình "Trái tim miền Trung" tiếp tục đến với người dân tại thôn 4 (xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng). Tại đây, Báo Người Lao Động đã trao tặng 52 suất quà (trị giá 52 triệu đồng) cho 52 hộ dân.

Sau Thượng Đức, chương trình "Trái tim miền Trung" đến với rốn lũ khác của Đà Nẵng là xã Đại Lộc

Tại đây, Báo Người Lao Động trao 52 suất quà (tổng trị giá 52 triệu đồng) cho các trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ

Niềm vui của một người dân xã Đại Lộc sau khi được chương trình "Trái tim miền Trung" trao hỗ trợ

Bà Lê Thị Nhung (trú thôn 4 làng Bộ Bắc, xã Đại Lộc) xúc động khi nhận quà từ chương trình. Bà Nhung là trường hợp đơn thân. Căn nhà của bà bị mưa lũ ngập sâu đến hơn 2m

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc (bìa trái) cảm ơn Báo Người Lao Động vì là một trong những đơn vị đầu tiên, tiếp cận rất sớm với khu vực để trao hỗ trợ, động viên người dân

Đến chiều 31-10, nhiều thôn xóm tại xã Đại Lộc vẫn còn ngập trong nước. Tại khu vực thôn 4 Đại Hòa (xã Đại Lộc), nơi nằm giữa 2 con sông Vu Gia, Thu Bồn nước mới rút hết vào sáng cùng ngày. Người dân tranh thủ dọn bùn non, rác thải tràn vào nhà. Trên gương mặt ai cũng thể hiện rõ sự mệt mỏi, hốc hác sau 3 đêm liền đối chọi với lũ dữ.

Bà Võ Thị Vân (trú thôn 4, xã Đại Lộc) cho rằng chưa bao giờ chứng kiến một trận lũ khốc liệt như vậy. "Nước quá lớn, chỉ biết lo giữ mạng sống, nhiều tài sản bị hư hỏng, trôi hết không thể cứu được", bà Vân nói.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc, cho biết, trên địa bàn xã có 15.541 hộ thì có tới 90% hộ bị ngập sâu từ 0,5 m đến trên 2 m, xã hoàn toàn bị cô lập.

Bà My cho biết Báo Người Lao Động là đơn vị đầu tiên tiếp cận với khu vực này khi nước vừa rút sáng nay. Thay mặt chính quyền, nhân dân địa phương, bà Nguyễn Thị Trà My bày tỏ xúc động, thay mặt người dân gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Người Lao Động đã gửi những suất quà đúng thời điểm và rất quý giá.