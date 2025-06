CLIP: CSGT Bạc Liêu đến tận nhà hỗ trợ thí sinh ngủ quên đi thi

Sáng 26-6, khi làm thủ tục thi môn Ngữ văn thì hội đồng thi số 2 Trường THPT Bạc Liêu, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phát hiện vắng 1 thí sinh.

CSGT Bạc Liêu đến tận nhà gọi nam sinh ngủ quên đi thi

Khi nắm thông tin, lực lượng làm nhiệm vụ của CSGT Công an tỉnh Bạc Liêu đã dùng xe đặc chủng đến nhà thí sinh ở phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu để hỗ trợ đưa em này đến điểm thi.

Sau nhiều lần kêu cửa nhưng không ai mở, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhờ cảnh sát khu vực phá vách nhà để vào trong gọi thí sinh trên thức dậy, thay đồ... rồi dùng xe đặc chủng chở đến điểm thi.

Do thí sinh trên ở nhà một mình và thức khuya ôn bài nên ngủ quên. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các chiến sĩ công an mà thí sinh này đã đến điểm thi kịp thời và an toàn.