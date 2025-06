Gần 1,17 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi

Theo Bộ GD-ĐT, năm nay, lượng thí sinh tăng gần 100.000 thí sinh so với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 trong hai ngày 26 và 27-6.

Cán bộ tham gia công tác coi thi có mặt tại điểm thi để họp, nghe trưởng điểm thi phổ biến quy chế và những điểm mới, điểm lưu ý trong quá trình tổ chức coi thi sáng 25-6

Trong buổi làm thủ tục, thí sinh phải xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu, đối chiếu thông tin đăng ký dự thi, nhận thẻ dự thi và nghe cán bộ điểm thi phổ biến quy chế thi.

Nếu phát hiện có sai sót trong các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên..., thí sinh cần báo ngay với cán bộ phụ trách để được điều chỉnh kịp thời, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi trong kỳ thi.

Trường hợp bị mất giấy tờ tùy thân, cần báo ngay cho trưởng điểm thi để được xem xét, hỗ trợ theo đúng quy định.

Nếu có lý do chính đáng không thể đến làm thủ tục vào chiều 25-6, thí sinh cần chủ động liên hệ trước với nhà trường hoặc điểm thi để được hướng dẫn phương án giải quyết, như làm thủ tục muộn hơn hoặc nhận hỗ trợ từ xa.

Trong trường hợp bất khả kháng, thí sinh cần đến thật sớm vào sáng ngày thi đầu tiên (ngày 26-6) để hoàn tất thủ tục và nhận thẻ dự thi.

Hà Nội là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất với hơn 124.000 thí sinh, trong đó có 2.565 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 121.507 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tại một điểm thi ở Hà Nội chiều 25-6. Ảnh: Hữu Hưng

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, năm 2025, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024, đặt ra áp lực đáng kể lên mọi lĩnh vực của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến công tác bảo đảm an ninh. Quy mô lớn này làm tăng cường độ phức tạp của việc quản lý hai chương trình thi khác nhau.

Thành phố dự kiến bố trí 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi, trong đó có 5.172 phòng thi; 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng. Bố trí 233 Điểm thi trên địa bàn toàn thành phố. Hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác coi thi tại các Điểm thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên tham gia công tác chấm thi. Công an thành phố điều động gần 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Năm nay số lượng đề thi phải in lớn, nhiều mã đề theo từng ca thi và từng loại chương trình. Trong đó, riêng số lượng bài thi trắc nghiệm khoảng 450.000 bài, thực hiện chấm và xử lý trên hai phần mềm khác nhau, vì vậy cần phải tăng cường máy chấm và tăng cường cán bộ chấm thi mới hoàn thành theo đúng lịch...

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, đến thời điểm này, 100% các điểm tổ chức kỳ thi đã được kiểm tra kỹ lưỡng, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Hà Nội về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện an toàn cho kỳ thi được bảo đảm. Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra gồm 16 - 17 Tổ kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Ban Chỉ đạo thi thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; thành lập 15 tổ kiểm tra kỳ thi… Liên quan đến chống gian lận công nghệ cao, xử lý nghiêm vi phạm, Ban Chỉ đạo thi đặc biệt nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, nhất là trong in sao đề thi, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận thí sinh làm thủ tục dự thi chiều 25-6: