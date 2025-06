Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, sáng 26-6, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc. Toàn thành phố có 14.313 thí sinh đăng ký dự thi môn văn, trong đó 14.176 thí sinh có mặt, đạt tỉ lệ 99,04%.



Không có thí sinh, cán bộ coi thi hay giám sát vi phạm quy chế, không xảy ra sự cố liên quan đến đề thi. Công tác thanh tra, kiểm tra được duy trì chặt chẽ, các đoàn thanh tra tiếp tục làm việc tại các điểm thi. Lực lượng công an và thanh niên tình nguyện tích cực hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và giúp đỡ thí sinh.

Hai thí sinh đặc biệt, gồm một em khuyết tật và một em bị tai nạn, được bố trí phòng thi riêng và được hỗ trợ theo quy định, đảm bảo làm bài thuận lợi. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo thi cấp thành phố và Sở GD-ĐT đã đến thăm, động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại các điểm thi trên địa bàn, góp phần tạo không khí thi cử nghiêm túc, thân thiện.



Hình ảnh thí sinh tại Đà Nẵng sau môn thi ngữ văn:

Thí sinh sau giờ thi môn văn tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên - Đà Nẵng

Chủ đề về đất nước được đánh giá là gần gũi với thí sinh trong môn ngữ văn

Nhiều thí sinh khối A tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh tự tin sẽ đạt 7 điểm trở lên