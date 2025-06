Phó Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tỉnh Quảng Ninh, năm nay, Quảng Ninh có 19.930 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.966 thí sinh so với năm trước; bố trí 40 điểm thi, với 849 phòng thi. Tất cả các điểm thi đều bố trí tại các trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, giao thông đi lại thuận lợi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm thi Trường THPT Hòn Gai

Tỉnh Quảng Ninh đã điều động khoảng 3.500 người thuộc ngành Giáo dục, Công an, Y tế… phục vụ cho kỳ thi. Quảng Ninh cũng thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2025, cùng với các Ban Chỉ đạo cấp huyện chuẩn bị từ sớm các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống phát sinh.

Hiện, Quảng Ninh đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cho kỳ thi. Với đặc thù địa bàn, địa phương đã bố trí lực lượng công an vận chuyển đề thi tới các khu vực hải đảo, tăng cường kiểm soát tránh gian lận bằng công nghệ cao… Bên cạnh các điểm thi bố trí điểm ăn trưa cho các thí sinh ở xa, có phương án hỗ trợ thí sinh ở các vùng sâu, vùng xa trong trường hợp xảy ra mưa lũ.

Kiểm tra tại Trường THPT Hòn Gai - điểm thi có số lượng thí sinh cao thứ 2 của tỉnh Quảng Ninh và làm việc với tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh, kỳ thi năm nay đặc biệt hơn khi là năm đầu tiên tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều đổi mới, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT nhiều hơn và tổ chức cho cả học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Vì vậy, công tác chuẩn bị cũng đòi hỏi phải được chỉ đạo sát sao hơn, kỹ lưỡng hơn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long chỉ rõ Quảng Ninh cũng như các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước tiếp tục rà soát những công việc còn lại trong công tác chuẩn bị, đảm bảo các yêu cầu về bảo mật đề thi, các điều kiện về y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Phó Thủ tướng mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên trực tiếp làm nhiệm vụ tại các điểm thi tiếp tục cố gắng, đồng hành, động viên các thí sinh trong quá trình làm bài thi.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng lưu ý địa phương không chủ quan, lơ là trước tình hình thời tiết nắng nóng. Đồng thời, chủ động xử lý mọi tình huống phát sinh liên quan đến kỳ thi, dù là nhỏ nhất.