Thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) cho biết đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại các địa phương đã hoàn tất.

Dành ưu tiên tốt nhất cho kỳ thi

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.165.289 em, trong đó thí sinh lớp 12 thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 là 1.122.507 em (96,33%) và 42.782 thí sinh tự do (3,67%). Số thí sinh dự kỳ thi năm nay tăng gần 100.000 em so với năm 2024.

Trong ngày 24-6, Ban Coi thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bắt đầu làm việc. Các đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi quốc gia tiếp tục trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tại nhiều địa phương. Theo đánh giá, dù tổ chức trong bối cảnh chính quyền 2 cấp chuẩn bị vận hành với nhiều công việc phải triển khai, song các địa phương đều ưu tiên điều kiện tốt nhất để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đạt mục tiêu đề ra.

Hà Nội là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với hơn 124.000 em, trong đó 2.565 thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 và 121.507 thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương, năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tại Hà Nội tăng gần 16.000 em so với năm 2024. Việc này đặt ra áp lực đáng kể với mọi lĩnh vực của công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi, từ cơ sở vật chất, nhân lực đến bảo đảm an ninh. Quy mô thí sinh lớn cũng làm tăng độ phức tạp của việc quản lý 2 chương trình thi khác nhau.

Hà Nội có 233 điểm thi và thành phố dự kiến bố trí 5.587 phòng phục vụ công tác coi thi, trong đó có 5.172 phòng thi, 182 phòng chờ và 233 phòng dự phòng. Hơn 16.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia coi thi tại các điểm thi; hơn 800 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Công an thành phố điều động gần 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia làm việc tại các điểm coi thi, làm phách, chấm thi.

Theo Sở GD-ĐT TP Hà Nội, đến thời điểm này, 100% các điểm tổ chức kỳ thi đã được kiểm tra kỹ lưỡng. Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Hà Nội về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện an toàn được bảo đảm. Sở GD-ĐT Hà Nội đã thành lập 16 - 17 tổ kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và tổ chức coi thi; 5 đoàn kiểm tra công tác bảo vệ đề thi, bài thi ngoài giờ hành chính.

Ban Chỉ đạo thi TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, chú trọng chống gian lận công nghệ cao... Ban Chỉ đạo thi đặc biệt nhấn mạnh công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi, nhất là trong việc in sao đề thi, phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD-ĐT cùng đoàn công tác kiểm tra việc chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT ở Phú ThọẢnh: Kim Anh

Những điểm mới cần lưu ý

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng các quy định mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD-ĐT cho hay kỳ thi năm nay áp dụng Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của bộ về ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT, với nhiều nội dung siết chặt kỷ cương phòng thi. Trong đó, danh mục vật dụng cấm mang vào phòng thi được nêu rõ, bao gồm điện thoại di động, các thiết bị ghi âm, ghi hình, truyền tin; tài liệu liên quan nội dung thi; giấy than, bút xóa; đồ uống có cồn; vũ khí, các chất dễ gây cháy nổ… Danh mục vật dụng được mang vào phòng thi gồm: Bút viết, thước kẻ, bút chì, tẩy, compa, ê-ke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình, máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ.

Điểm mới cần lưu ý là thí sinh không được mang vào phòng thi atlat địa lý, bảng tuần hoàn hóa học hay bảng tính tan nếu thuộc nhóm học theo chương trình mới. Đây là khác biệt lớn so với các năm trước, khi thí sinh vẫn có thể sử dụng atlat địa lý như một tài liệu hỗ trợ hợp lệ. Trong khi đó, nhóm thí sinh học theo chương trình cũ vẫn có thể mang và sử dụng atlat địa lý trong phòng thi.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngay sau khi nhận đề thi từ cán bộ coi thi, thí sinh cần khẩn trương kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung. Nếu phát hiện có gì bất thường (như đề thi thiếu trang, rách, mờ, nhòe…), thí sinh báo cáo ngay với cán bộ coi thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi. Nếu quá 5 phút tính từ lúc làm bài thi, thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về đề thi đã nhận.

Bộ GD-ĐT khuyến nghị thí sinh chủ động kiểm tra đề thi. Mỗi điểm thi đều có đề thi gốc để đối chiếu trong trường hợp cần xác minh.

Một điểm mới khác là trong kỳ thi năm nay, thí sinh sẽ dự thi tất cả các buổi tại một phòng thi cố định, thay vì thay đổi phòng thi theo từng môn như những năm trước. Việc tổ chức này giúp giảm tình trạng di chuyển giữa các phòng thi.

Các môn thi tự chọn được tổ chức đồng thời trong một buổi. Do vậy, thí sinh cần nắm rõ thời gian và quy trình làm bài, tránh nhầm lẫn về môn thi trong cùng một buổi.

Thời gian có mặt tại phòng thi đối với bài thi tổ hợp cũng được quy định riêng. Theo đó, thí sinh học chương trình mới (Chương trình Giáo dục phổ thông 2018) phải có mặt từ đầu buổi thi, vào phòng chờ và đợi gọi vào làm bài. Thí sinh học chương trình cũ (Chương trình Giáo dục phổ thông 2006) chỉ cần có mặt trước mỗi môn thi thành phần 10 phút.

Chiều nay, 25-6, thí sinh sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế, lịch thi; xuất trình thẻ căn cước công dân và nhận thẻ dự thi. Bộ GD-ĐT lưu ý nếu phát hiện sai sót về thông tin cá nhân, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên hoặc mất các giấy tờ cần thiết..., thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời.

Theo quy chế, thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 sẽ thi 4 buổi: 1 buổi ngữ văn, 1 buổi toán, 1 buổi thi tự chọn môn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, 1 buổi ngoại ngữ. Thí sinh thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 sẽ thi 3 buổi: 1 buổi toán, 1 buổi ngữ văn, 1 buổi thi 2 môn tự chọn. Thí sinh thi theo chương trình mới, ngoài 2 môn bắt buộc (toán, ngữ văn) sẽ thi 2 môn tự chọn từ những môn đã học ở lớp 12. Hai môn tự chọn sẽ thi cùng buổi, thí sinh vẫn sẽ dự thi tại một phòng cố định suốt kỳ thi. Thời gian giữa 2 môn thi tự chọn là 15 phút.

TP HCM bố trí 171 điểm thi Sau Hà Nội, TP HCM là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2025 nhiều thứ hai của cả nước. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết thành phố có 99.578 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 97.940 em dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Để đáp ứng quy mô này, thành phố đã bố trí 171 điểm thi với tổng cộng 4.242 phòng thi. Mỗi điểm thi đều được bố trí 3 phòng dự phòng để xử lý các tình huống phát sinh. TP HCM đã huy động 855 cán bộ tham gia ban lãnh đạo điểm thi, 12.726 giám thị coi thi (tăng 1.409 so với năm trước), 2.394 nhân viên phục vụ điểm thi, 513 chiến sĩ công an trực tại các điểm thi, 92 cán bộ ban in sao đề thi và dự kiến 300 cán bộ ban vận chuyển, bàn giao đề thi. Trong khi đó, theo nhiệm vụ được phân công, từ sáng 24-6, nhiều trường ĐH đóng trên địa bàn TP HCM đã cử cán bộ, giảng viên đến các địa phương hỗ trợ kỳ thi. Hai chuyến xe đưa cán bộ, giảng viên Trường ĐH Luật TP HCM xuống tỉnh Long An. Trường ĐH Ngân hàng TP HCM phân công khoảng 50 cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Ninh Thuận. Các trường: ĐH Tài chính Marketing, ĐH Xây dựng miền Tây và ĐH Tây Đô cũng huy động 49 cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Hậu Giang... Nhiệm vụ của các đoàn là kiểm tra công tác chỉ đạo coi thi; tổ chức coi thi; thanh tra, kiểm tra coi thi, cùng với các địa phương thực hiện mục tiêu bảo đảm kỳ thi diễn ra tốt đẹp. H.Lân - H.Xuân