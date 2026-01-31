VIDEO
CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp cận Tết

Tin - ảnh - clip: TÂM MINH -

(NLĐO) - Cúc mâm xôi Song Hỷ với đặc điểm đổi màu nên thu hút khách hàng và du khách gần xa đến tham quan, chụp ảnh dịp cận Tết

Nhiều năm qua, nông dân làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp không ngừng đổi mới trong việc cải tạo và du nhập nhiều giống hoa, kiểng mới nhằm phục vụ nhu cầu khách hàng dịp Tết.

Trong vụ hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bên cạnh các giống truyền thống, nông dân Sa Đéc còn ra mắt giống cúc mâm xôi Song Hỷ với đặc điểm đổi màu nên thu hút khách hàng và du khách gần xa đến tham quan, chụp ảnh.

Theo đó, giống cúc mâm xôi Song hỷ được Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng Tân An (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) du nhập về canh tác. Giống cúc mâm xôi mang tên Song Hỷ với ý nghĩa may mắn, hạnh phúc nên đang gây sốt đối với khách hàng và du khách.

Ông Đặng Quang Giàu, Tổ trưởng Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng Tân An, chia sẻ: "Với thời gian trồng khoảng 3-4 tháng, giống cúc mâm xôi Song Hỷ đang được thành viên trong tổ đã hoàn tất xử lý ra hoa. Giống cúc này có cánh hoa tím pha trắng, nhụy vàng và đặc biệt là đổi màu từ tím sang hồng nhạt trong quá trình nở, tạo hiệu ứng thị giác mới lạ. Bên cạnh việc chào mời khách hàng, tôi còn chủ động cho hoa nở sớm để phục vụ khách tham quan, chụp ảnh trong dịp giáp Tết".

Về giá bán, ông Giàu cho biết mỗi chậu cúc mâm xôi Song Hỷ có giá khoảng 100.000 đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh cúc mâm xôi Song Hỷ thu hút khách dịp giáp Tết:

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 1.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 2.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 3.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 4.

Cúc mâm xôi Song Hỷ được nhà vườn tại Sa Đéc du nhập mới nhằm giới thiệu đến du khách gần xa dịp Tết Nguyên đán 2026

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 5.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 6.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 7.

Du khách thích thú khi được chụp ảnh với giống cúc mâm xôi Song Hỷ

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 8.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 9.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 10.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 11.

Bên cạnh việc mua bán, Tổ hợp tác Sản xuất và Cung ứng hoa kiểng Tân An còn trang trí các tiểu cảnh thu hút du khách chụp ảnh

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 12.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 13.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 14.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 15.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 16.

CLIP: Cúc mâm xôi Song Hỷ đang gây sốt dịp giáp Tết - Ảnh 17.

Càng về gần Tết, du khách khắp nơi lại kéo đến làng hoa Sa Đéc càng đông.

 

    Thông báo