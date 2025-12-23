HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Người đi đường bất ngờ khi hoa kiểng Tết tràn ngập vỉa hè

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Tuy bán sớm nhưng hầu hết các loại hoa kiểng đều có mức giá vừa phải, không quá cao

Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2026 nhưng gần đây, nhiều người đi dọc các tuyến đường ở TPHCM như Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Thành Thái, Bắc Hải... khá bất ngờ khi thấy bày bán những loại hoa kiểng Tết như mai Thái, cúc Thái, lan, hoa hồng, cẩm tú cầu, bông giấy, tắc, cam, quýt... 

- Ảnh 1.

Hoa kiểng xuống phố chờ khách mua

- Ảnh 2.

Lan chỉ có giá hơn 100.000 đồng/chậu

- Ảnh 3.

Khách chọn mua hoa Tết sớm

Tuy bán sớm nhưng những loại hoa kiểng này có mức giá vừa phải. Cẩm tú cầu có giá bán từ 150.000 – 200.000 đồng/chậu, cúc 200.000 – 250.000 đồng/chậu, mai Thái từ 300.000 – 400.000 đồng/chậu, hoa hồng 100.000 – 150.000 đồng/chậu... 

Các loại cây ăn trái làm kiểng "chơi" Tết có mức giá từ một vài triệu đồng đến hơn chục triệu đồng, tùy độ tuổi của cây.

- Ảnh 4.

Cúc nhiều màu sắc bán Tết

- Ảnh 5.

Cúc Hàn Quốc, Đài Loan

- Ảnh 6.

Khách chọn mua cây thông

- Ảnh 7.

Sản phẩm cho Giáng sinh

Chị Yến, bán hoa kiểng trên đường Bắc Hải, cho biết các loại hoa kiểng được lấy từ làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và được vận chuyển về TPHCM bán từ tuần trước, với mức giá tương đương năm ngoái. 

Theo chị Yến, do hoa kiểng thu mua từ nhà vườn quen nên mức giá ổn định như năm ngoái. Trong khi đó, nhiều nhà vườn khác muốn bán giá cao do thời gian qua mưa nhiều, ảnh hưởng đến một số loại hoa kiểng.

- Ảnh 8.

Giá chậu tắc chỉ hơn 100.000 đồng

- Ảnh 9.

Bưởi Diễn đổ về TPHCM sớm

- Ảnh 10.

Chậu hồng xiêm trị giá hàng chục triệu đồng

Nhiều người dân TPHCM cũng tranh thủ chọn mua hoa kiểng sớm để trang trí, làm đẹp không gian sống. Bà Hoàng Thị Nghĩa (ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM), ra khu vực đường Bắc Hải và Thành Thái chọn mua hoa trồng trong chậu. Theo bà, hoa trồng chậu dễ chăm sóc và có thể trưng bày lâu ngày.

Chị Nguyễn Khả Vi (phường Minh Phụng, TPHCM) cho biết gia đình theo đạo Công giáo nên tranh thủ mua sớm các chậu lan để trang trí dịp lễ Giáng sinh, đồng thời chuẩn bị cho Tết Dương lịch sắp tới. Theo chị, mua hoa vào thời điểm này giúp gia đình có thêm không khí lễ hội kéo dài suốt nhiều tuần.

Nhiều loại hoa kiểng bán Tết

Nhiều người mua hoa trên đường Phạm Văn Đồng cho rằng nếu chờ đến 30 Tết mới mua thì hoa chỉ trưng bày được vài ngày. Trong khi đó, mua hoa sớm không chỉ có nhiều lựa chọn mà còn tạo cảm giác Tết đến sớm, không khí xuân lan tỏa từ Giáng sinh cho đến Tết Nguyên đán.

