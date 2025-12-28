Xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam" được làm từ 1.000 giống hoa kiểng ở Sa Đéc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam" được làm từ 1.000 giống hoa kiểng ở Sa Đéc

Hải Đường - Tâm Minh - Việt Tiến

(NLĐO) - Bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Tiếp nối thành công của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 với chủ đề "Tình đất – Tình hoa".

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 1.

Lễ khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 diễn ra vào tối 27-12

Sự kiện này diễn ra từ ngày 27-12 đến ngày 4-1-2026, với chuỗi hoạt động phong phú, từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa, festival lần này là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa – kiểng.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh rằng Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 mang một diện mạo mới, một khí thế mới, một chuỗi hoạt động phong phú từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa… Đây là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng.

Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất khu vực ĐBSCL với hơn 2.000 chủng loại, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 3.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại lễ khai mạc

Hoa kiểng Sa Đéc được phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị trên 3.000 tỉ đồng. Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 chính là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 4.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 5.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 6.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 7.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 8.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 9.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 10.

Những hình ảnh tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 càng thêm ý nghĩa khi Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định và cấp Chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 11.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (bìa phải), trao Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo phường Sa Đéc

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tại lễ khai mạc vào tối 27-12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình "Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam".

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 12.

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 13.

Bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc

Kỷ lục Bản đồ Việt Nam từ 1 . 000 Giống hoa kiểng tại Festival Sa Đéc lần 2 - Ảnh 14.

Ông Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục gia Việt Nam (trái), trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND Sa Đéc

Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng khác nhau - những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc. Các giống hoa kiểng được lựa chọn đa dạng về màu sắc, hình dáng và chủng loại, thể hiện sự phong phú, sáng tạo cũng như tay nghề của người trồng hoa Sa Đéc.

Bản đồ được bố trí tại khu vực cổng A của công viên Sa Đéc, với chiều dài 45m, rộng 25 m. Công trình hội tụ đầy đủ các dòng hoa kiểng như: cây lá màu, cây nội thất, cây ăn trái, sen đá, xương rồng, kiểng nghệ thuật... được sắp xếp hài hòa, tạo nên hình ảnh bản đồ Việt Nam sống động và ý nghĩa.

Tin liên quan

Nhiều tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ du khách đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

Nhiều tuyến du lịch trải nghiệm phục vụ du khách đến Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc

(NLĐO) - Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 27-12-2025 đến 4-1-2026 tại phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Ho Chi Minh City to host Pho Day Festival with a single price of 40,000 VND per bowl

(NLĐO) - A lineup of renowned pho brands from across Vietnam will serve more than 20,000 bowls at the 2025 Pho Day Festival in Ho Chi Minh City.

A series of vibrant activities for the Da Nang New Year Festival 2026

(NLĐO) – The New Year Festival will be held for 5 days, from December 30, 2025 to January 3, 2026 at many locations throughout Da Nang City.

tỉnh Đồng Tháp xác lập kỷ lục kỷ lục Việt Nam Chủ tịch UBND tỉnh Sa Đéc hoa kiểng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo