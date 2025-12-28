Xác lập kỷ lục "Bản đồ Việt Nam" được làm từ 1.000 giống hoa kiểng ở Sa Đéc

Tiếp nối thành công của Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục tổ chức Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 với chủ đề "Tình đất – Tình hoa".

Lễ khai mạc Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 diễn ra vào tối 27-12

Sự kiện này diễn ra từ ngày 27-12 đến ngày 4-1-2026, với chuỗi hoạt động phong phú, từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa, festival lần này là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa – kiểng.

Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh rằng Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 mang một diện mạo mới, một khí thế mới, một chuỗi hoạt động phong phú từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa… Đây là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa kiểng.

Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa kiểng lớn nhất khu vực ĐBSCL với hơn 2.000 chủng loại, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm.

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tại lễ khai mạc

Hoa kiểng Sa Đéc được phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị trên 3.000 tỉ đồng. Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 chính là cam kết mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong việc tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Những hình ảnh tại Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2

Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 càng thêm ý nghĩa khi Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký ban hành quyết định và cấp Chứng nhận về việc đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể: Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc

Ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (bìa phải), trao Giấy chứng nhận của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo phường Sa Đéc

Đây không chỉ là một danh hiệu, mà là sự tôn vinh những giá trị văn hóa, được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Tại lễ khai mạc vào tối 27-12, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công nhận và xác lập Kỷ lục Việt Nam đối với công trình "Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam".

Bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc

Ông Dương Duy Lâm Viên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Viện trưởng Viện Kỷ lục gia Việt Nam (trái), trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam cho ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND Sa Đéc

Công trình bản đồ Việt Nam được tạo hình công phu từ khoảng 1.000 giống hoa kiểng khác nhau - những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Làng hoa Sa Đéc. Các giống hoa kiểng được lựa chọn đa dạng về màu sắc, hình dáng và chủng loại, thể hiện sự phong phú, sáng tạo cũng như tay nghề của người trồng hoa Sa Đéc.

Bản đồ được bố trí tại khu vực cổng A của công viên Sa Đéc, với chiều dài 45m, rộng 25 m. Công trình hội tụ đầy đủ các dòng hoa kiểng như: cây lá màu, cây nội thất, cây ăn trái, sen đá, xương rồng, kiểng nghệ thuật... được sắp xếp hài hòa, tạo nên hình ảnh bản đồ Việt Nam sống động và ý nghĩa.

