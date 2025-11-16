VIDEO
CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển nhanh nhất ở Cà Mau

Chùm ảnh-clip: Vân Du -

(NLĐO) – Cuộc thi mò cua biển ở Cà Mau trở nên gay cấn khi nhận được sự cổ vũ của hàng trăm người dân và du khách.

Tối 16-11, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức cuộc thi "Mò cua nhanh nhất" tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Đây là một trong những hoạt động của "Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II – năm 2025" diễn ra từ ngày 16 đến 22-11. Cuộc thi này đã thu hút hàng trăm người dân, du khách đến xem và cổ vũ cho các đội chơi.

CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển Cà Mau - Ảnh 1.

Cuộc thi mò cua nhanh nhất ở Cà Mau đã thu hút rất đông người dân tham gia

Theo đó, ban tổ chức đã thả hơn 40 kg cua biển được trói dây rút vào hồ có diện tích gần 500 m2. Mỗi lượt thi mò cua có 5 đội tham gia (mỗi đội 3 thành viên) trong thời gian 7 phút.

CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển Cà Mau - Ảnh 2.

Người chơi cười tươi khi bắt được cua biển

CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển Cà Mau - Ảnh 3.

Cua biển thương phẩm trước khi thả vào hồ đã được trói bằng dây rút để đảm bảo an toàn

CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển Cà Mau - Ảnh 4.

CLIP: Gay cấn cuộc thi mò cua biển Cà Mau - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ được cha mẹ dẫn đi xem cuộc thi mò cua biển Cà Mau

Khi trọng tài ra lệnh bắt đầu, người tham gia trò chơi đã khẩn trương mò bắt cua bỏ vào giỏ. Sau đó, đội có số lượng cua nhiều nhất sẽ giành chiến thắng.

Trường hợp 2 đội bằng nhau về số cua bắt được, ban tổ chức sẽ tiến hành cân cua để tính trọng lượng và trao giải.

Cua biển là một trong những ngành hàng chủ lực của tỉnh Cà Mau. Loài đặc sản trên không chỉ giúp nhiều hộ nuôi có nguồn thu nhập ổn định mà còn vươn lên làm giàu. Cua biển Cà Mau mang về nguồn thu cho tỉnh hàng ngàn tỉ đồng/năm.


