VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

CLIP: Hai người ở Tây Ninh bị 10 tấm kính cường lực đè nguy kịch

Hải Đường - Võ Dương -

(NLĐO) – Vụ việc 2 người bị kính cường lực đè nguy kịch đang được các ngành chức năng ở tỉnh Tây Ninh xác minh, điều tra nguyên nhân

Video liên quan

Điều tra một nam sinh lớp 8 ở TP HCM rơi lầu nguy kịch

Điều tra một nam sinh lớp 8 ở TP HCM rơi lầu nguy kịch

Thời sự 29/09/2025
Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

Thời sự 24/09/2025
Người phụ nữ nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Người phụ nữ nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

Sức khỏe 19/09/2025
Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền

Đâm nạn nhân nguy kịch vì bị nhắc chuyện uống nước tại sân bóng chuyền

Pháp luật 18/09/2025

Sáng 4-10, một ô tô tải chở hàng chục tấm kính cường lực từ TP HCM đến xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh để đưa xuống công trình thi công.

CLIP: Hai người ở Tây Ninh bị kính cường lực đè nguy kịch - Ảnh 1.

Hiện trường vụ kính cường lực đè hai nạn nhân bất tỉnh

Trong lúc di chuyển kính vào công trình, 2 người đàn ông bị khoảng 10 tấm kính nặng hàng trăm ký tuột từ trên xe xuống, đè lên gây bất tỉnh tại chỗ.

Công an xã Bình Đức cùng lực lượng an ninh cơ sở đi tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc liền phối hợp với người dân hỗ trợ di dời những tấm kính, đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo