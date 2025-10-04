CLIP: Hai người ở Tây Ninh bị 10 tấm kính cường lực đè nguy kịch

Sáng 4-10, một ô tô tải chở hàng chục tấm kính cường lực từ TP HCM đến xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh để đưa xuống công trình thi công.

Hiện trường vụ kính cường lực đè hai nạn nhân bất tỉnh

Trong lúc di chuyển kính vào công trình, 2 người đàn ông bị khoảng 10 tấm kính nặng hàng trăm ký tuột từ trên xe xuống, đè lên gây bất tỉnh tại chỗ.

Công an xã Bình Đức cùng lực lượng an ninh cơ sở đi tuần tra ngang qua phát hiện vụ việc liền phối hợp với người dân hỗ trợ di dời những tấm kính, đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.







