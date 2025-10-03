Nữ công nhân nguy kịch do vi khuẩn lây lan mạnh mùa mưa lũ

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 3-10 cho biết tại đây vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 46 tuổi (trú tại Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, sốc và suy đa tạng, nghi nhiễm vi khuẩn Leptospira (bệnh xoắn khuẩn vàng da).

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Đặng Thanh

Bệnh nhân là công nhân da giày, có tiền sử tăng huyết áp 4 năm và phải dùng thuốc hằng ngày. Bốn ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi, vàng mắt, vàng da và tiêu chảy. Sau khi được chẩn đoán sỏi túi mật tại một bệnh viện gần nhà, bệnh nhân tự ý xin ra viện.

Ngày hôm sau, bệnh nhân sốt cao tới 40 độ C và suy kiệt, gia đình phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, sau đó được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở nhưng huyết áp thấp (90/60 mmHg) và sốt 39 độ C. Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp. Các xét nghiệm cho thấy men gan và bilirubin tăng cao bất thường, chỉ số nhiễm trùng trên 100.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, bao gồm an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh mạnh do nghi nhiễm trùng đường mật và xoắn khuẩn Leptospira.

Nhiễm khuẩn Leptospira, nữ bệnh nhân có tình trạng viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết



Bác sĩ Quý nhấn mạnh bệnh Leptospira là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật, gây ra các biểu hiện sốt cao, đau đầu và đau cơ.

Bệnh có thể gây nhiều triệu chứng khác và nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Những ca nhiễm Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh, thời gian điều trị trung bình từ 10 đến 14 ngày.

Bác sĩ cảnh báo trong mùa mưa bão, nhiều khu vực ngập lụt, nguy cơ lây lan xoắn khuẩn Leptospira tăng cao. Người dân cần hạn chế tiếp xúc với nước ngập, mặc đồ bảo hộ nếu buộc phải lội nước; che chắn vết thương, rửa tay xà phòng và tắm sạch sau khi tiếp xúc nước bẩn.

Sử dụng nguồn nước an toàn, đun sôi hoặc khử trùng trước khi uống; kiểm soát chuột để tránh lây bệnh. Khi có triệu chứng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.