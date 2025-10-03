HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nữ công nhân nguy kịch do vi khuẩn lây lan mạnh mùa mưa lũ

D.Thu

(NLĐO) - Bệnh nhân sốt cao, vàng da, suy kiệt, được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết mà nguyên nhân do vi khuẩn thường gặp mùa bão lũ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 3-10 cho biết tại đây vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 46 tuổi (trú tại Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg, sốc và suy đa tạng, nghi nhiễm vi khuẩn Leptospira (bệnh xoắn khuẩn vàng da).

Nữ công nhân sốc, suy đa tạng do vi khuẩn lây lan mùa mưa lũ - Ảnh 1.

Bệnh nhân được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: Đặng Thanh

Bệnh nhân là công nhân da giày, có tiền sử tăng huyết áp 4 năm và phải dùng thuốc hằng ngày. Bốn ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân mệt mỏi, vàng mắt, vàng da và tiêu chảy. Sau khi được chẩn đoán sỏi túi mật tại một bệnh viện gần nhà, bệnh nhân tự ý xin ra viện.

Ngày hôm sau, bệnh nhân sốt cao tới 40 độ C và suy kiệt, gia đình phải chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Viêm gan với chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, sau đó được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực.

Bác sĩ Trần Văn Quý, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết khi nhập viện, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở nhưng huyết áp thấp (90/60 mmHg) và sốt 39 độ C. Sau đó, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp. Các xét nghiệm cho thấy men gan và bilirubin tăng cao bất thường, chỉ số nhiễm trùng trên 100.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, bao gồm an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục và dùng kháng sinh mạnh do nghi nhiễm trùng đường mật và xoắn khuẩn Leptospira.

img

Nhiễm khuẩn Leptospira, nữ bệnh nhân có tình trạng viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết

Bác sĩ Quý nhấn mạnh bệnh Leptospira là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật, gây ra các biểu hiện sốt cao, đau đầu và đau cơ.

Bệnh có thể gây nhiều triệu chứng khác và nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nguy hiểm. Những ca nhiễm Leptospira thường chuyển biến nặng rất nhanh, thời gian điều trị trung bình từ 10 đến 14 ngày.

Bác sĩ cảnh báo trong mùa mưa bão, nhiều khu vực ngập lụt, nguy cơ lây lan xoắn khuẩn Leptospira tăng cao. Người dân cần hạn chế tiếp xúc với nước ngập, mặc đồ bảo hộ nếu buộc phải lội nước; che chắn vết thương, rửa tay xà phòng và tắm sạch sau khi tiếp xúc nước bẩn.

Sử dụng nguồn nước an toàn, đun sôi hoặc khử trùng trước khi uống; kiểm soát chuột để tránh lây bệnh. Khi có triệu chứng sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, cần đi khám ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Tìm ra vi khuẩn gây hiện tượng bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng

Tìm ra vi khuẩn gây hiện tượng bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Đơn vị kiểm nghiệm nhận định mẫu bún đổi màu đỏ bất thường ở Đà Nẵng có chứa các chủng vi sinh vật tạo sắc tố đỏ

Tài công tàu biển bị "vi khuẩn ăn thịt người" tấn công

(NLĐO) - Người đàn ông 41 tuổi nhập viện do sốt cao, chân trái sưng nề, hoại tử. Bệnh nhân được phát hiện nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" - Vibrio vulnificus

Đắk Lắk: Hai trường hợp nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

(NLĐO) – Ngành y tế Đắk Lắk đang triển khai các biện pháp ứng phó khi phát hiện 2 bệnh nhân mắc bệnh Whitmore, hay còn gọi là nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người"

mùa mưa bão mưa lũ bệnh truyền nhiễm Da liễu vi khuẩn vi khuẩn ăn thịt người bão lũ viêm gan cấp mưa bão
