Sức khỏe

Người phụ nữ nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ

N.Dung

(NLĐO) - Người phụ nữ cao tuổi nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ tại cơ sở y tế, bác sĩ cảnh báo nguy cơ tử vong cao.

Bà D.T.L. (73 tuổi, quê Phú Thọ) được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau ở cổ tại một cơ sở y tế địa phương.

Người phụ nữ nguy kịch sau khi tiêm thuốc giảm đau vùng cổ- Ảnh 1.

Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng bệnh nhân đã rất nguy kịch. Ảnh: Đặng Thanh

Trước đó, bà bị đau cứng vai gáy, khó cử động cổ nên đi khám và được chỉ định tiêm thuốc giảm đau mỗi ngày 1 mũi, trong 7 ngày. Sau 2 ngày, cơn đau không thuyên giảm mà nặng hơn, cổ khó cử động, đau dữ dội vùng vai gáy. Người tiêm vẫn trấn an, khuyên tiếp tục đủ liệu trình.

Đến ngày thứ tư, bà bắt đầu sốt cao liên tục, vùng cổ trái sưng to, đỏ, nhanh chóng lan xuống cánh tay, sườn và thắt lưng. Gia đình phải đưa bà vào bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, viêm mô mềm, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Khoa Cấp cứu, bà nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, sốt cao, cổ sưng đỏ, cứng, không thể quay đầu. Toàn bộ vùng từ cổ đến hông trái sưng viêm, bong da, lan sang sườn phải.

Chụp cắt lớp cho thấy viêm nhiễm lan rộng, tràn dịch màng phổi nặng, nghi áp xe từ cổ lan xuống. Các bác sĩ đánh giá tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao, cần dẫn lưu màng phổi khẩn cấp.

Bác sĩ Phạm Thanh Bằng, Khoa Cấp cứu, cho biết vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết tiêm, tiết độc tố phá hủy da và mô mềm, thậm chí lan vào phổi, trung thất, gây áp xe, nhiễm trùng huyết và sốc độc tố. Nếu không cấp cứu kịp thời, tỉ lệ tử vong rất cao.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân chỉ tiêm thuốc tại cơ sở y tế uy tín, tuân thủ vô trùng. Không nên tin vào quảng cáo "giảm đau tức thì", "bổ não" ở những nơi không được cấp phép. Nếu sau tiêm có biểu hiện sốt cao, sưng tấy, đau dữ dội, hạn chế vận động, cần đi khám ngay.

Người cao tuổi, do miễn dịch yếu, dễ gặp biến chứng nặng, nên ưu tiên khám và điều trị tại bệnh viện lớn.

