Hai thợ lặn biển ở Quảng Trị: Một người tử vong, một nguy kịch

Hai thợ lặn ở Quảng Trị gặp sự cố khiến một người tử vong, một người nguy kịch - Ảnh AI

Ngày 24-9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Trị) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu hai thợ lặn trong tình trạng tím tái, khó thở sau khi lặn biển, trong đó một người đã tử vong.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận ông P.V.L. (45 tuổi) và ông P.V.Q. (54 tuổi, cùng trú xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) sau chuyến lặn biển ở độ sâu 15 - 20m. Khoảng hai giờ sau khi nổi lên, cả hai xuất hiện mệt mỏi, khó thở, cơ thể tím tái và được đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, ông L. nhập viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng toàn thân nổi vân tím, thở gắng sức, phổi ran ẩm nhiều, đau bụng dữ dội. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch và hồi sức tích cực, song bệnh nhân ngừng tuần hoàn và tử vong sau đó.

Ông Q. được đưa vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng trong tình trạng nhịp tim nhanh, phổi có ít ran ẩm. Sau khi được hỗ trợ thông khí, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch, bệnh nhân tạm ổn và được chuyển ra Viện Y học biển Việt Nam (Hải Phòng) để điều trị bằng oxy cao áp.

Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức - Trưởng khoa hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, cho biết cả hai trường hợp thợ lặn đều mắc bệnh giảm áp (decompression sickness - DCS). Đây là tình trạng nguy hiểm xảy ra khi thợ lặn nổi lên quá nhanh, khí nitơ chưa kịp đào thải tạo bọt khí trong máu và mô, gây tắc mạch, thiếu oxy.

"Bệnh giảm áp có thể gây tổn thương não, tủy sống, phổi, tim, cơ xương khớp, thậm chí tử vong. Điều trị đặc hiệu là sử dụng oxy cao áp để nén nhỏ bọt khí, hỗ trợ đào thải nitơ và cải thiện oxy mô" - bác sĩ Đức nói.



